São Paulo e Ecus empatam sem gols Em uma partida sem grandes emoções, o São Paulo não saiu de um magro empate, sem gols, contra o Ecus, no estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, na tarde deste domingo. O time do Morumbi garantiu a vaga do Grupo N para a segunda fase da Copa São Paulo de Juniores, terminando na liderança, com sete pontos e nenhum gol sofrido. Com a classificação, o São Paulo enfrentará na próxima fase outro time tricolor: o Fluminense. A partida está marcada para quarta-feira, em local e horários ainda a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Após as duas goleadas nas primeiras rodadas, 5 a 0 sobre o Criciúma e 6 a 0 contra o Fluminense-PI, o time paulistano entrou em campo praticamente classificado, já que poderia perder até mesmo por cinco gols de diferença. Em situação confortável, a equipe se poupou. "Após dois grandes jogos, entramos na partida com uma grande vantagem. Os jogadores se comportaram bem e conseguiram conquistar o nosso objetivo", disse o técnico Vizzoli.