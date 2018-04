São Paulo é eliminado em Medellín e esbraveja contra arbitragem

A eliminação do São Paulo na Copa Libertadores poderia ter vindo apenas com elogios à valentia do time, mas será mais lembrada pelo descontrole emocional nos minutos finais. A equipe teve um começo de atuação fantástica contra o Atlético Nacional, em Medellín, nesta quarta-feira, até falhar, levar a virada e ter dois jogadores expulsos após a equipe colombiana garantir o 2 a 1.

O adeus na semifinal da Libertadores acabou selado aos 32 minutos da etapa final. Foi quando Borja converteu um pênalti. Revoltados com a arbitragem, Lugano e Wesley acabaram expulsos. Foram dez minutos de paralisação até o jogo ser retomado. O saldo da confusão minou a chance do time.

O torcedor do São Paulo terá muito a lamentar sobre a eliminação na Libertadores. Poderá reclamar antes da semifinal, da má sorte pelos desfalques ou até se queixar de decisões da arbitragem nos dois jogos contra o Nacional. Se tem um fator que não merece ressalvas foi a entrega dos jogadores, pelo menos até o descontrole emocional no segundo tempo.

O então criticado time, que em 2015 levou goleadas dos rivais, se despediu da Libertadores de forma aguerrida — até demais. Mesmo diante da complicada missão de derrotar o dono da melhor campanha, mostrou coragem em Medellín diante de um adversário superior.

O São Paulo se apegou à tradição e ao histórico de ser o "clube da fé" para alimentar a expectativa de um milagre. Seja pela motivação ou não, o time começou diferente o jogo, disputado sob chuva. Adiantou a marcação, tirou a velocidade do Nacional para sair ao jogo e tocava a bola com paciência, até para acalmar o ambiente otimista do estádio lotado.

A missão de derrubar o melhor time da Libertadores ficou mais palpável aos nove minutos. Michel Bastos foi à linha de fundo e cruzou para Calleri, de cabeça, abrir o placar.

Era a senha para aquela pálida luz no fim do túnel chamada "classificação" começasse a brilhar com clareza. Porém, um apagão defensivo fez um avanço do Nacional terminar em gol após a bola passar por Lugano e se encaminhar para Borja, o carrasco do Morumbi, igualar aos 15 minutos.

O empate foi um golpe duro, mas o time demonstrou mais uma vez ser frio o suficiente para não se abalar. Calleri acertou o travessão em uma cabeçada logo depois e teve outra chance em seguida. O Nacional também começou a se acalmar, superou o susto e perdeu boas oportunidades antes do fim do primeiro tempo, concluído com um polêmico lance de pênalti a favor do São Paulo.

A boa atuação na primeira parte do jogo pouco alterou a missão do time paulista. Em vez de ter 90 minutos para fazer dois gols para minimamente levar aos pênaltis, teria 45 para também marcar outros dois para avançar à final.

A urgência em atacar levou o técnico Edgardo Bauza a mexer no segundo tempo, com a entrada de Alan Kardec na vaga do volante Hudson. Quem avança, se expõe, e o Nacional se aproveitou para assustar. A necessidade de correr riscos gerou efeito contrário. O São Paulo ficou desorganizado e iniciou a se sentir sufocado pela falta de tempo.

Eram 30 minutos e sem chutar a gol na etapa final, o time teve um pênalti marcado contra por toque de mão de Carlinhos para sepultar completamente o sonho. A partir disso, as expulsões e a certeza de eliminação, fizeram os minutos restantes serem protocolares para marcarem a despedida do São Paulo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO NACIONAL 2 X 1 SÃO PAULO

GOLS - Calleri, aos 8, e Borja, aos 15 do 1º tempo; Borja, aos 32 do 2º tempo.

ATLÉTICO NACIONAL (4-4-2) - Armani; Bocanegra (Aguillar), Sanchez, Henríquez (Arias) e Díaz; Mejía, Pérez (Guerra), Berrío e Macnelly Torres; Marlos Moreno e Borja. Técnico: Reinaldo Rueda.

SÃO PAULO (4-5-1) - Denis; Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Mena (Carlinhos); Hudson (Alan Kardec), Thiago Mendes, Wesley, Michel Bastos e Centurión (Luiz Araújo); Calleri. Técnico: Edgardo Bauza.

JUIZ - Patricio Polia (CHI).

CARTÕES AMARELOS - Hudson, Centurión, Mejía, Thiago Mendes, Bocanegra, Lugano e Wesley.

CARTÕES VERMELHOS - Lugano e Wesley.

PÚBLICO - Não disponível.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Atanasio Girardot, em Medellín