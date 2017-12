São Paulo e Etti vão abrir o Rio-SP Etti Jundiaí e São Paulo abrirão o Torneio Rio-São Paulo, em 19 de janeiro, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, com transmissão pela Rede Globo de Televisão. Esta será a primeira competição oficial da Liga de Futebol Rio-São Paulo, criada no segundo semestre deste ano, e as finais em dois jogos estão marcadas para os dias 5 e 12 de maio. O torneio terá 16 clubes - nove paulistas e sete cariocas -, restando apenas uma dúvida: Botafogo-SP ou São Caetano para completar o quadro. No total, incluindo as finais, serão 19 rodadas, em quatro meses. A Rede Globo de Televisão pagará R$ 65 milhões pelo torneio. De acordo com decisão do Comitê Executivo da Liga, o São Caetano substituirá o Botafogo caso chegue às finais do Campeonato Brasileiro e a equipe de Ribeirão seja rebaixada para a segunda divisão. De acordo com o regulamento, as 16 equipes jogarão entre si em turno único e as quatro melhores, duas de cada grupo, disputarão as semifinais e finais. Nos fins de semanas - A TV Globo mostrará jogos ao vivo aos sábados e domingos. Há apenas uma rodada prevista para o meio de semana, no dia 30 de janeiro. Praticamente todos os jogos serão disputados nas cidades dos participantes. Uma das raras exceções é o clássico Corinthians e São Paulo, em 31 de março, no Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente. Outra é Palmeiras e Portuguesa, em 17 de março, no Teixeirão, em Rio Preto. No fim de semana de carnaval, a tabela prevê sete jogos no sábado e um jogo no domingo, entre Fluminense e Ponte Preta, no Maracanã. O mando dos jogos das semifinais e finais é da Liga. A princípio, essas partidas deverão ser disputadas em estádios com maior capacidade, como o Morumbi e o Maracanã. Os times paulistas são Corinthians, São Paulo, Portuguesa, Santos, Palmeiras, Guarani, Ponte Preta, Etti-Jundiaí e Botafogo (ou São Caetano). Os cariocas são Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, América, Americano, Bangu e Botafogo.