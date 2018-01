São Paulo e Flu empatam por 1 a 1 Objetivo alcançado, e com atitude. O São Paulo está na fase internacional da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira à noite, no Maracanã, a equipe paulista, sem muito esforço, confirmou a classificação, ao empatar com o Fluminense por 1 a 1 ? havia vencido no Morumbi por 1 a 0 ? e agora aguarda o vencedor do confronto entre The Strongest e San Lorenzo, que fazem o segundo jogo terça-feira, na Argentina. No primeiro duelo, na Bolívia, vitória dos donos da casa, por 2 a 0. Os jogadores demonstraram a ?atitude? tão cobrada pela diretoria e comissão técnica. Mostraram personalidade e, mesmo fora de casa, apresentaram bom futebol. Como o São Paulo atuava pelo empate, os atletas atuaram em ritmo mais lento, mas souberam administrar o resultado e, acima de tudo, segurar o Fluminense. Agora, vão motivados para cima do Santos, sábado, no Morumbi. Na primeira etapa, Rogério Ceni pouco trabalhou. Foi exigido apenas em chutes de longa distância, sempre sem perigo. Somente uma cobrança de falta de Rodolfo assustou. Passou raspando. Os três zagueiros conseguiam anular os atacantes cariocas. O meio-campo também exercia forte marcação e os volantes ainda surpreendiam, chegando ao ataque. Carlos Alberto desperdiçou a melhor chance de gol, ao definir cruzamento de Fábio Santos, de bico, para fora. Antes, Júlio Santos já tinha assustado em cabeçada. No ataque, Kléber correu muito, criou jogadas e sofreu dois pênaltis não marcados por Carlos Eugênio Simon. Já Rico, abusou do individualismo, teve finalizações bisonhas e corre o risco de perder a vaga no ataque diante do Santos para Diego Tardelli ? Kleber está suspenso. A defesa do São Paulo foi o grande tormento para os cariocas. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Júlio Santos apareceu na área, dominou com estilo e chutou de primeira. Fernando Henrique evitou o gol. A tarefa do São Paulo ficou facilitada com expulsão de Sidney, aos 14 minutos. Nem o gol de Jadílson, aos 20, após passar por Carlos Alberto e Fábio Simplício e bater cruzado, no canto de Rogério Ceni, abalou. O São Paulo continuou tocando a bola, tranqüilo, e envolvendo o rival. E não demorou a chegar ao empate. Cruzamento na área e Diego Lugano, de cabeça, empatou. O time só não virou porque o juiz não marcou dois pênaltis em Kleber. A paz retornou ao Morumbi.