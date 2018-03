São Paulo e Grêmio jogam no sábado Com acesso da imprensa e pequeno número de torcedores, o São Paulo treinou com mais tranqüilidade nesta quarta feira. O técnico Oswaldo de Oliveira dividiu o trabalho em duas partes. Na primeira reforçou as jogadas de bola parada, parando o treino a todo tempo para ensaiar jogadas desse tipo. A segunda etapa foi marcada por jogadas em campo reduzido. Após o treinamento, Oswaldo lamentou o fato da CBF não ter acatado a proposta de mudar o dia do próximo jogo da equipe para o domingo. " Fica o registro para que na próxima competição, até para melhorar o nível do torneio, possa ser definido que os últimos dois jogos de cada chave aconteçam na mesma rodada" observou o técnico. Vitória e Cruzeiro, também integrantes do Grupo C e competindo pelas vagas para a próxima fase, jogam no domingo, já sabendo o resultado de São Paulo x Grêmio. Nesta quinta feira o São Paulo fará um coletivo contando com todos os jogadores - na quarta os jogadores Gustavo Neri e o meia Adriano não participaram dos treinamentos. Gustavo, com lombalgia, e Adriano, com uma pancada no pé direito, não treinaram. Os dois ficaram no hotel em sessões de fisioterapia. Segundo o médico do São Paulo José Sanchez os atletas não preocupam e devem treinar na quinta feira. Júlio Batista com dor muscular, foi poupado no final do treino desta quarta feira. O atacante Reinaldo treinou normalmente, após se recuperar de leve contusão. O técnico Oswaldo de Oliveira disse que Kaká está se recuperando de maneira satisfatória dos efeitos do fuso horário do Japão para o Brasil. " O Kaká está dormindo e se alimentando melhor e posso dizer que o Rogério Ceni também está evoluindo da mesma forma" destacou o técnico.