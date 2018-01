São Paulo e Inter inscrevem novos atletas na Libertadores A Confederação Sul-Americana de Futebol divulgou nesta segunda-feira a lista dos novos jogadores inscritos pelas equipes para a disputa das semifinais da Copa Libertadores da América. O São Paulo colocou o lateral direito Ilsinho e o zagueiro Alex Silva nos lugares de Fábio Santos e Rodrigo Fabri, respectivamente. O adversário da equipe do Morumbi na semifinal, o Chivas de Guadalajara, não fez nenhuma modificação. Outra equipe brasileira, o Internacional, do técnico Abel Braga, colocou o meia Wellington na vaga de Chiquinho, que foi contratado pelo Palmeiras. Já o Libertad, adversário dos gaúchos, fez três modificações: o goleiro Antonhy Silva no lugar de Aldo Bobadilla, que assinou com o Boca Juniors, o atacante Julio Ortellado na vaga de Hugo Luzardi e o meio-campo Carlos Ruiz Peralta no lugar de Pablo Garnier. Chivas e São Paulo jogam nesta quarta-feira, no México. Já o Internacional enfrentará o Libertad na próxima quinta, no Paraguai.