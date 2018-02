São Paulo e Juventude empatam no Sul Para um começo de campeonato e pelo futebol apresentado em campo, o empate por 2 a 2 neste domingo contra o Juventude, na casa do adversário, até que não foi mal resultado para o São Paulo. Sem Kaká, substituído por Marco Antônio, o meio-campo criou pouco, o ataque, particularmente Luís Fabiano, não esteve nos seus melhores dias e a defesa, apesar de o técnico Oswaldo de Oliveira não concordar com as críticas, continuou falhando. E foi num vacilo da zaga que saiu o primeiro gol do Juventude. Aos 36, Jean mais uma vez confirmou a tese de que tem dificuldade nas divididas e perdeu a bola no meio-de-campo para Hugo. O atacante girou em cima do zagueiro e partiu, sozinho, para o gol, soltando uma bomba da entrada da área, sem chance para Rogério Ceni. Até então, o São Paulo vinha melhor na partida, mas falhava na pontaria. Aos 28, Fábio Simplício acertou a trave esquerda do goleiro Maurício e, aos 29, Marco Antônio recebeu sozinho na entrada da área, viu Maurício saindo e tentou cobrir. Faltou categoria, no entanto, e a bola passou longe. Logo após o intervalo, o excesso de confiança de Rogério Ceni por pouco não prejudicou o time. O goleiro saiu jogando errado e entregou a bola nos pés do atacante Michel, que chutou por cima obrigando Rogério a se esticar todo para se redimir da besteira que fez logo aos 2 minutos. Mantendo a escrita das últimas partidas da equipe, Júlio Baptista foi o melhor são-paulino em campo. Levou o pênalti que deu origem ao primeiro gol do time, aos 8 minutos (cobrança de Luís Fabiano), e fez o segundo, num chute forte de fora da área, aos 15. O time gaúcho vivia dos contra-ataques, enquanto, no São Paulo, Ricardinho era o único que tentava armas as jogadas. Seu companheiro de meio-campo, Marco Antônio, mal pegou na bola e acabou sendo substituído por Marcelo Gallo, que conseguiu a proeza de ficar apenas três minutos em campo: entrou aos 30, levou cartão amarelo aos 31 e foi expulso aos 33. Tudo ia bem e o São Paulo, com um a menos, tocava de lado esperando o final do jogo, até que o valente Juventude ? que além de raça tem pouca coisa a mostrar ? empatou a partida, aos 44. Depois de cruzamento da esquerda, Geufer se antecipou a Rogério Ceni, que saiu mal do gol. Final de jogo: 2 a 2. As duas equipes voltam a campo no sábado. O Juventude vem a Campinas pegar a Ponte e o São Paulo recebe o Cruzeiro, no Morumbi. Ficha Técnica - Juventude 2 x 2 São Paulo. Gols ? Hugo aos 36 minutos do primeiro tempo; Luís Fabiano aos 8, Júlio Baptista aos 15 e Geufer aos 44 do segundo. Juventude ? Maurício; Renato, Filipe Alvim e Dante; Mineiro, Evandro, Dionattan, Marcelo e Rafael (Geufer); Michel (Wederson) e Hugo (Gustavo). Técnico ? Cristóvão Borges. São Paulo ? Rogério Ceni; Gabriel, Jean, Gustavo Nery e Fabiano; Fábio Simplício, Júlio Baptista, Ricardinho e Marco Antônio (Marcelo Gallo); Reinaldo (Júlio Santos) e Luís Fabiano. Técnico ? Oswaldo de Oliveira. Juiz ? Paulo Henrique Bezerra (SC). Cartão amarelo ? Luís Fabiano, Júlio Baptista, Maurício, Mineiro e Geufer. Cartão vermelho ? Marcelo Gallo. Local ? Alfredo Jaconi, Caxias do Sul.