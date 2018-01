São Paulo e LG devem anunciar renovação O São Paulo pode anunciar neste domingo a renovação de contrato com a empresa coreana LG. Os jornalistas foram convidados a participar de uma recepção que será feita no camarote da empresa no Morumbi, antes da partida contra o Atlético-PR. Para renovar, no entanto, o São Paulo exigia mais do que R$ 8 milhões pagos no contrato em vigência.