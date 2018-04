São Paulo e Lusa avançam na Copa SP São Paulo e Portuguesa golearam seus adversários e garantiram vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mais 8 equipes conseguiram a classificação na rodada deste domingo, definindo as 16 que irão disputar as oitavas-de-final na quarta-feira. Também já estão definidos todos os confrontos da próxima fase da competição: São Paulo x Jundiaí, Atlético-MG x Cruzeiro, Santo André x Grêmio, União São João x Palmeiras B, Santos x Flamengo, Portuguesa x Sorocaba, Palmeiras x Guarani e Coritiba x Ponte Preta. O São Paulo garantiu a classificação ao golear o Joseense por 5 a 1. Com isso, ficou com 7 pontos e a primeira posição do grupo A. O América-RJ ficou em segundo lugar na chave, com 5, enquanto o Joseense terminou com 4. Os gols são-paulinos foram marcados por Renato Medeiros (3), Renatinho e Guaru - Milton descontou. No Guarujá, pelo grupo K, a Portuguesa levou a melhor sobre o time da casa e goleou por 4 a 0. A Lusa ficou com 9 pontos, três a mais que o Guarujá. O Santos, que já tinha garantido sua vaga, fez 4 a 0 no Paulistano, em São Roque, e terminou a primeira fase com 9 pontos no grupo C - marcou 11 gols e não sofreu nenhum. O Guarani também assegurou sua vaga, ao vencer o Remo por 2 a 1, pelo grupo H. Em Osasco, na chave B, o Jundiaí se classificou depois de ganhar do Santa Cruz por 2 a 0. Em Pinhal, pelo grupo M, o União São João fez sua parte e goleou o Fluminense-PI por 6 a 1. Mesmo assim, teve que esperar o outro jogo da chave, em que o América-MG derrotou o Pinhalense por 3 a 1. Com esses resultados, União e América terminaram empatados na primeira posição, com 7 pontos, mas o time paulista conseguiu melhor saldo de gols - 5 a 4. Destaque ainda para o Atlético Sorocaba, que garantiu a vaga do grupo L ao golear o Internacional de Porto Alegre por 4 a 1, em casa. O São Caetano não teve a mesma sorte e foi eliminado no grupo J. A equipe do ABC paulista até que goleou o Misto-MS por 6 a 0, mas perdeu a vaga para o Cruzeiro, que venceu o Radium por 2 a 1. Outro paulista que perdeu a vaga foi a Matonense, que empatou com o Atlético-MG por 3 a 3, em Matão, pelo grupo I. Os dois times terminaram em primeiro lugar, empatados com sete pontos, mas os mineiros ficaram com melhor saldo de gols - 3 a 2. O Flamengo será o único representante carioca na segunda fase da Copa SP. A equipe garantiu sua vaga ao derrotar o Ecus por 1 a 0, em Suzano, pelo grupo D. O time carioca venceu o jogo por 1 a 0. Confira todos os resultados da rodada: Rio Negro-AM 3 x 4 América-RJ, Joseense 1 x 5 São Paulo, Jundiaí 2 x 0 Santa Cruz-PE, Osasco 2 x 1 Atlético-PR, Bahia 3 x 0 América-RN, Paulistano 0 x 4 Santos, Goiás 0 x 1 União Barbarense, Ecus 0 x 1 Flamengo, Juventus 2 x 2 Gamma, Sãocarlense 0 x 3 Grêmio, Guarani 2 x 1 Remo, Capivariano 1 x 3 Paraná, Bragantino 1 x 3 Vila Nova-GO, Matonense 3 x 3 Atlético-MG, São Caetano 6 x 0 Misto-MS, Radium 1 x 2 Cruzeiro, Mixto-MS 4 x 5 Botafogo-RJ, Guarujá 0 x 4 Portuguesa, Nacional 3 x 3 Interporto-TO, Atlético Sorocaba 4 x 1 Inter-RS, União São João 6 x 3 Fluminense-PI, Pinhalense 1 x 3 América-MG, Palmeiras-B 2 x 1 CFA-RO, Taubaté 1 x 0 Fluminense-RJ, Coritiba 2 x 1 CSA-AL, Grêmio Barueri 2 x 1 Vasco, Vitória 2 x 1 Confiança-SE e Serra Negra 3 x 1 Ponte Preta.