São Paulo é o 4º clube no Mundial O São Paulo assegurou, nesta quinta-feira, vaga no Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, no qual será o representante da América do Sul. O torneio, conquistado em 2000 pelo Corinthians em sua primeira edição, terá seis clubes de cinco continentes, de 11 a 18 de dezembro, no Japão. Só um continente, a América, terá dois times no campeonato - um da América do Sul e outro das Américas do Norte e Central e do Caribe. E a disputa deste ano será bem diferente daquela em que o São Paulo foi campeão em 92 e 93. O esboço da tabela do Mundial, em duas chaves, já foi montado pela Fifa. Falta definir dois dos seis times participantes. O grupo B está formado: no segundo dia do Mundial, 12 de dezembro, haverá o jogo entre o Sydney, da Austrália, campeão da Oceania, e o Saprissa, da Costa Rica, campeão das Américas do Norte e Central e do Caribe. O vencedor dessa partida enfrentará, no dia 15, o Liverpool, da Inglaterra. Desse confronto sairá um dos finalistas. O futebol australiano conquistou vaga no Mundial com a vitória do Sydney sobre o Magenta, da Nova Caledônia, por 2 a 0, na final do Campeonato da Oceania, no Tahiti. O Saprissa, da Costa Rica, surpreendeu ao superar o UNAM, do México, nas finais da Concacaf. Já o Liverpool tornou-se campeão da Europa em cima do Milan. O grupo A, o do São Paulo, apontará o outro finalista. Na abertura do Mundial, em 11 de dezembro, se enfrentam dois clubes dessa chave: os campeões da África e da Ásia. O vencedor será o adversário da equipe brasileira na semifinal, marcada para 14 de dezembro. A grande final está programada para o dia 18, no Estádio de Yokohama, aquele em que o Brasil foi campeão do mundo de 2002. Ao contrário do que aconteceu no grupo B, vai demorar para ser completada a definição dos participantes da chave A. O campeão da Ásia sairá somente em 2 de novembro e o da África, em 13 de novembro.