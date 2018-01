São Paulo é o mais regular em 45 anos de campeonato

A História do Brasileirão em Números permite comparar campanhas isoladas das equipes, mas não só. Sua metodologia também revela quais clubes foram mais regulares ao longo do tempo – aqueles que ficaram na parte mais alta do ranking em mais campeonatos e, assim, registraram as maiores médias históricas do Brasileirão. No critério “bom e sempre”, ninguém bate o São Paulo.

Ao longo dos 44 campeonatos brasileiros que disputou, o time do Morumbi registrou a incrível média de 1.077 pontos, mais de 130 pontos acima do valor médio histórico do conjunto dos times que jogaram a competição em 45 anos. Detalhe: o São Paulo tem o melhor desempenho mesmo não tendo disputado o campeonato de 1979 (em protesto, junto com Corinthians, Santos e Portuguesa).

Nos anos em que um clube eventualmente deixou de disputar a primeira divisão do Brasileirão, o Estadão Dados atribuiu-lhe, para efeito de cálculo da média histórica da equipe, a pontuação alcançada pelo time mais mal classificado naquele campeonato. Mesmo punido em 1979, o São Paulo superou a média do Internacional (1.053), que disputou todas as 45 edições.

Três fatores principais convergiram para fazer do Tricolor o time mais positivamente regular da história do Brasileirão: 1) foi campeão seis vezes; 2) em raríssimas ocasiões caiu abaixo da média histórica do campeonato, e, quando escorregou, recuperou-se logo, sempre terminando a competição acima dos 946 pontos; 3) manteve um desempenho excepcional antes e depois da adoção do sistema por pontos corridos em 2003.

Único outro hexacampeão brasileiro, o Corinthians tem média histórica 42 pontos inferior à do São Paulo. Com 1.035 pontos, os corintianos estão em 8º lugar no ranking de regularidade. Os motivos são o mau desempenho em 2007, que deixou o time fora da primeira divisão no ano seguinte, e performances abaixo da média em cinco outras ocasiões: 1988, 1997, 2000, 2001 e 2004.

Segundo colocado no ranking de regularidade, o Inter sustenta essa posição graças às altas pontuações que marcou principalmente entre 1975 e 1979, quando sagrou-se tricampeão. Nunca foi rebaixado e só caiu abaixo da média histórica do campeonato em 4 de 45 vezes: 1990, 1994, 1999 e 2002.

Para um clube com um único título de campeão brasileiro, registrado em 1971, o Atlético Mineiro consegue uma façanha ao ficar em 3.º lugar em média histórica do Brasileirão, com 1.046 pontos (três acima do rival Cruzeiro, o 4.º colocado no ranking). E isso mesmo tendo sido rebaixado pelo péssimo desempenho em 2005, que o deixou de fora em 2006. É que de 1976 a 1991, e desde 2012 os times atleticanos foram muito acima da média.

Ao lado de Inter e Flamengo, o Cruzeiro foi um dos três clubes a disputar todos os Brasileirões. Isso ajudou a impulsionar sua média para cima. Além disso, foi tricampeão e só caiu abaixo da média histórica do campeonato em 1991 e 1994.

O Palmeiras está em 5.º lugar no ranking de regularidade por causa de seu desempenho antes da adoção do sistema de pontos corridos. Foi bicampeão duas vezes, em 1972 e 1973, e em 1993 e 1994. Até o ano 2000, nunca terminou abaixo da média histórica do campeonato. Mas no século 21 já foram dois rebaixamentos e nenhum título.