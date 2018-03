São Paulo é o único time de Série A que perdeu mais do que ganhou nos Estaduais

O São Paulo é o único dos 20 times da elite do futebol brasileiro a somar mais derrotas que vitórias até aqui nos Estaduais deste ano. O time decide vaga na semi do Paulistão nesta noite contra o São Caetano depois de perder por 1 a 0 o jogo de ida no ABC. Até agora, foram 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas no Estadual.

O time que era dirigido por Dorival Junior e agora por Diego Aguirre passou para a fase decisiva do Estadual em primeiro lugar do Grupo B, mas com apenas 17 pontos e enfrentou sérias oscilações na primeira fase do torneio.

No Estadual, o São Paulo caiu para os três adversários de Séria A, Corinthians, Santos e Palmeiras, mas também para São Bento, Ituano e Bragantino. Teve o mesmo número de derotas dos rebaixados Santo André e Linense.

Nesta terça, o São Paulo precisa vencer com diferença de um gol para levar a decisão para os pênaltis, ou ter vantagem de dois para se garantir na semifinal. O clube não conquista o Estadual desde 2005 e, após o vice-campeonato nos pontos corridos de 2006, não chegou a nenhuma decisão até aqui.

Veja o retrospecto dos 20 clubes da Série A em seus respectivos estaduais neste ano até aqui:

América: 12J - 7V 3E 2D

Atlético/MG: 12J - 6V 3E 3D

Atlético/PR: 11J - 7V 4E 0D

Bahia: 10J - 6V 3E 1D

Botafogo: 12J - 5V 4E 3D

Ceará: 13 - 8V 3E 2D

Chapecoense: 14J - 10V 3E 1D

Corinthians: 13J - 7V 2E 4D

Cruzeiro: 12J - 10V 2E 0D

Flamengo: 13J - 10V 1E 2D

Fluminense: 11J - 6V 4E 1D

Grêmio: 12J - 6V 1E 5D

Internacional: 12J - 5V 3E 4D

Palmeiras: 13J - 9V 2E 2D

Paraná: 10J - 4V 3E 3D

Santos: 13J - 5V 4E 4D

São Paulo: 13J - 5V 2E 6D

Sport: 11J - 5V 5E 1D

Vasco: 11J - 6V 2E 3D

Vitória: 10J - 7V 2E 1D