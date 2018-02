São Paulo e Once Caldas empatam sem gols O São Paulo calou pouco mais de 70 mil torcedores, nesta quarta-feira à noite, no Morumbi, ao empatar por 0 a 0 contra o Once Caldas, no jogo de ida das semifinais da Taça Libertadores. O técnico Cuca errou na armação do time e nas substituições. Rogério Ceni não bateu nenhuma falta salvadora. E Luís Fabiano, bem marcado, não viu a bola. Dia 16, o São Paulo visita o Once Caldas, na altitude de 2.200 metros de Manizales, Colômbia. Precisa vencer para chegar à final. Situação complicada para um time que se mostrou limitado quando precisava de algo mais. No primeiro tempo aceitou com passividade a marcação do Once. Nada funcionou diante de um adversário fechado com duas linhas ? uma de quatro e outra de cinco ? entre a grande área e a intermediária. Não foi uma novidade dos colombianos. Contra o Santos na Vila Belmiro, pelas quartas-de-final, a equipe havia jogado da mesma forma. Cuca sabia muito bem que o Once não mudaria de estratégia no Morumbi. Por isso, optou pelos meias Souza e Danilo, jogadores de boa técnica para furar o bloqueio colombiano. O problema foi que tanto Souza como Danilo se omitiram. Os laterais Gustavo Nery e Cicinho, bem marcados, também não conseguiram desmanchar a retranca. E os volantes Simplício e Alexandre, sem nenhuma função, passaram 45 minutos sem saber o que fazer. O São Paulo emperrou, inerte. De bom, apenas duas chances de gols: uma com Luís Fabiano, que Henao salvou, aos 13 minutos; e outra com Grafite, que chutou no corpo do zagueiro Venegas, aos 20. Pouco para um time que pensa em chegar à final da Libertadores. Faltou atitude de campeão. No segundo tempo, Cuca voltou com Tardelli no lugar de Souza. ?O time precisa ter agressividade. O Tardelli joga assim, vai alargar mais a nossa equipe. Abrir na pontas?, disse o técnico. Não aconteceu nada do que Cuca imaginou. Tardelli não abriu nas pontas. Danilo, omisso, saiu aos 15 para entrar Gabriel. E o time piorou. Os volantes Simplício e Alexandre continuavam sem função. A bola vinha até eles e nada acontecia para desespero de pouco mais de 70 mil torcedores nas arquibancadas. Muita aflição para nenhuma resposta lá embaixo no campo. Luís Fabiano, que poderia resolver, saiu da zona de gol para buscar o jogo. Longe da grande área e de costas para os beques, quase não incomodou. Do lado dos colombianos, a mesmice. Toque de bola curto, um dois, um, dois irritante. Sempre que podiam, os jogadores do Once Caldas ainda tentavam jogadas de efeito, mais por provocação. Cuca, aos 34, trocou Grafite por Aílton. Era o momento de encher a grande área de atacantes para buscar o gol salvador. Montoya, técnico do Once, reagiu enfiando zagueiros na sua área. Fechou tudo. E matou o São Paulo.