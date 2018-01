São Paulo e Oswaldo terão dia ruim Oswaldo de Oliveira estará cercado por inimigos como nunca esteve, no domingo, às 18 horas, no Morumbi. Não bastasse o adversário ser o fortíssimo Cruzeiro, de seu ex-chefe e ex-amigo Vanderlei Luxemburgo, o treinador do São Paulo terá a anunciada perseguição da torcida uniformizada Independente. Os torcedores prometem ofendê-lo do início ao final da partida. Mesmo que a equipe vença. O vice-presidente Márcio Aranha, que detesta Oswaldo, também estará no estádio acompanhado de seu influente grupo político, trabalhando pela queda do tre inador. Depois de muito pensar sobre que atitude tomar, Oswaldo surpreendeu. Decidiu dividir a responsabilidade do resultado de domingo com os inimigos. ?Não serei hipócrita de dizer que o que o torcedor faz não influencia dentro do campo. Influencia sim. Por tudo que está acontecendo, o resultado contra o Cruzeiro será dividido com os torcedores. Daqui para a frente será assim. Inclusive se o São Paulo for campeão ou não. Está na hora de eles assumirem sua culpa sobre a realidade deste clube?, desabafa o treinador. E Oswaldo deixa claro que, ao contrário do que fez contra o Gama, não irá abandonar o banco de reservas mesmo se a partida estiver decidida a favor do São Paulo. ?Estou mais forte com as críticas e essas vaias direcionadas. Aprendi a lidar com elas. Vou fazer o que for melhor para o meu clube e se essas pessoas querem me abalar, não vão conseguir.? A diretoria do São Paulo fica ao lado de Oswaldo no rompimento com os torcedores. Tanto é assim que neste sábado houve uma situação constrangedora no Centro de Treinamento da Barra Funda. Seguranças do clube obrigavam as pessoas que foram assistir ao treino a se levantarem das arquibancadas e virarem de costas. Todos que estavam vestidas com camisetas da Independente eram expulsas, para constrangimento geral dos pais que levavam seus filhos no sábado pela manhã sonhando com autógrafos dos seus ídolos. Os jogadores que fizeram um ato de solidariedade orquestrado por Ricardinho e Rogério Ceni em defesa de Oswaldo de Oliveira após a partida contra o Gama tentavam evitar confronto com os torcedores. Deixavam claro que a questão é do treinador. ?Não vou dizer que ninguém está errado. Nem os torcedores nem o nosso técnico. A reclamação da torcida é que não ganhamos títulos e eles escolheram o Oswaldo para desabafar a raiva. Quando o time não vence, a culpa cai no técnico. Mas mesmo que a gente não tenha apoio nenhum, nós iremos lutar ao máximo para ganhar?, diz Fábio Simplício. ?A torcida quer é vitória. Com o time ganhando bem não há motivo para vaiar quem quer que seja. Queremos que o clima melhore por aqui. Essa pressão parece que não acaba nunca. Só vai passar com vitórias. Então a melhor defesa que poderemos oferecer ao Oswaldo é vencer bem o jogo e acabou?, resume, pragmático, Luiz Fabiano. Aos poucos, como uma tortura chinesa, a constante pressão dos torcedores cobrando Oswaldo e as declarações do vice-presidente Márcio Aranha para desestabilizá-lo têm afetado a personalidade do técnico. A frieza no banco de reservas foi trocada pela raiva. Os palavrões são tantos no banco de reservas que já proibiu as emissoras de tevê de colocar microfones perto dele durante os jogos. ?Minha filha disse que estava sendo criticada pelas colegas por causa dos meus palavrões. Sou um homem de atitudes, que participa das partidas com os jogadores. Não posso ficar impassível no banco?, diz Oswaldo, colocando fim à fama de frieza. Mesmo se o São Paulo perder, Oswaldo promete que de jeito nenhum irá pedir demissão. ?Meu contrato vai até o junho e vou cumpri-lo. Tudo que está acontecendo agora é como se fosse a parte ruim de um filme em que o mocinho vence no final.?