São Paulo e Palmeiras-B vencem na Copa Mais dois grandes clubes paulistas estrearam com sucesso na 36ª edição da Copa São Paulo de Futebol Junior, nesta quarta-feira à tarde, pela primeira rodada. Em Taubaté, o São Paulo goleou a Itabaiana por 4 a 1, pelo Grupo Q. O Palmeiras-B, no Palestra Itália, venceu o Ypiranga, do Amapá, por 3 a 1. Apesar do placar elástico, o São Paulo encontrou muitas dificuldades para "encaixar" seu jogo, tanto que o primeiro tempo terminou empatado sem gols. O destaque do jogo foi o meia-atacante Paulo Matos, que atuando como um verdadeiro ponta, fez três cruzamentos para as finalizações de seus companheiros. Paulo Krauss, que disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Fortaleza, marcou dois gols, a exemplo de Jean. O atacante Jéferson descontou para o time de Sergipe. Se antecipando à equipe principal, que estréia somente nesta quinta-feira, o Palmeiras-B também começou vencendo. Fez 3 a 1 no Ypiranga, do Amapá, em partida válida pelo Grupo T. Os gols foram marcados por Roni Paraguaio, Éverton e Marcus Vinícius, um dos nomes do jogo. Na terça-feira, o Santos já havia goleado o Democrata-MG, por 4 a 0. A Portuguesa, que joga na Capital, pelo Grupo O, venceu o Fortaleza-CE por 1 a 0. Na quinta-feira o Palmeiras completa a primeira rodada, pelo Grupo U, contra o Guarany -CE, em Americana. Os clubes de Campinas começaram com o pé direito. Em Bauru, pelo Grupo F, a Ponte Preta goleou o Santa Cruz-PE, por 4 a 2. O Guarani, em Osasco, sofreu mas venceu o América Mineiro, por 1 a 0, pelo Grupo O. Pelo Grupo D, o Campinas venceu por 3 a 0 ao Chapadinha-MT. Outros clubes do interior paulista também fizeram bonito. A maior goleada da rodada foi conseguida pelo América de Rio Preto sobre o Náutico, de Roraima, por 7 a 1, pelo Grupo J. Em Araras, o União São João goleou o Remo, por 5 a 1. Em Barueri, na Grande São Paulo, o Grêmio Barueri fez 5 a 2 sobre o Santa Inês-MA, pelo Grupo I. Em Itu, o Ituano confirmou sua força ao vencer o Madureira-RJ, por 4 a 2. Outro time que brilhou em casa foi o Paulista, de Jundiaí, que goleou o Barra-MT, por 5 a 0. Quem saiu na frente nesta rodada, deu um largo passo para chegar na segunda fase. Apenas o líder de cada grupo vai se garantir direto. Outras 10 vagas serão preenchidas pelos melhores índice técnicos, totalizando 32 clubes. A partir da segunda fase será adotado o sistema "mata-mata", onde só continua brigando pelo título quem vencer.