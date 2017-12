São Paulo e Palmeiras empatam por 3 a 3 Um prêmio para a persistência palmeirense, um castigo merecido pela apatia são-paulina. O empate por 3 a 3 no clássico desta quinta-feira, no Morumbi, não teve vencedores, mas o Palmeiras saiu como vencedor moral do jogo: enquanto o time do Palestra Itália segue invicto sob o comando de Emerson Leão, a equipe de Paulo Autuori ainda não venceu depois da conquista da Copa Libertadores. Para efeito de classificação, o resultado não adiantou de nada: o Palmeiras segue em 13.º, com 22 pontos e o São Paulo, perto da zona de rebaixamento, tem 18 e continua na 18.ª posição. O São Paulo dominou o primeiro tempo. Com um meio-campo mais coordenado que o do rival, chegou com facilidade à frente, mas teve pela frente o mesmo problema desde o fim da Libertadores: a falta de referência na área. Para sorte do time de Autuori, o ataque do adversário foi ainda mais fraco. A bola não chegava ao esforçado Gioino e só restava arriscar de longe - Pedrinho chutou, sem problema para Rogério. De tanto insistir, o campeão da Libertadores chegou lá - com a colaboração da defesa palmeirense. Aos 33, no escanteio batido por Souza, Gioino falhou, deixou a bola passar e a viu sobrar limpa para Amoroso, livre, abrir o placar. O gol desestruturou o já bagunçado Palmeiras. Quatro minutos depois, num contra-ataque, Souza carregou até a área e Leonardo Silva desarmou errado - deixou a bola limpa para Amoroso, com categoria, fazer o segundo. O time de Leão tentou reagir, mas não contava com a falha de Gamarra. O zagueiro perdeu o tempo da bola no lançamento, e Danilo foi mais esperto, ganhou na corrida e só rolou para as redes: São Paulo 3 a 0. No último lance antes do intervalo, os são-paulinos também colaboraram com o rival: Pedrinho cruzou, Baiano tocou de cabeça e Marcinho bateu mal, mas contou com o desvio da zaga para diminuir. Na etapa final, o Palmeiras melhorou, depois das entradas de Juninho e Correia e não sofreu a pressão do adversário. O São Paulo perdeu o meio-campo e insistiu demais nos contra-ataques -, que pela falta de um centroavante, foram improdutivos. A pressão do Palmeiras, mesmo desordenada, deu resultado. Aos 37, na única vez em que recebeu a bola em boa condição, Gioino tocou no canto e marcou o segundo. A dois minutos do fim, em novo contra-ataque, os zagueiros são-paulinos ficaram apenas observando Warley, que, com surpreendente categoria, encobriu Rogério Ceni e decretou o mais do que justo empate.