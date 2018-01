São Paulo e Palmeiras jogam com prioridades diferentes A classificação antecipada de Santos e São Paulo para as semifinais do Campeonato Paulista pode ser determinante para os resultados da rodada deste domingo. Pensando na Libertadores da América, os dois times devem poupar alguns titulares nos jogos deste domingo, contra Ponte Preta e Palmeiras. Melhor para o time de Palestra Itália, que chega ao clássico embalado por quatro vitórias consecutivas no Estadual. Em terceiro lugar, com 31 pontos, o Palmeiras ficará em ótima situação se sair do Morumbi com o quinto triunfo seguido - nas últimas rodadas, encara Guaratinguetá, em casa, e o virtualmente rebaixado São Bento, fora. A aposta do São Paulo para se manter invicto nos clássicos (ganhou do Corinthians e empatou com o Santos) é a "reestréia" de Jorge Wagner. O meia, que, devido a uma entorse no tornozelo, atuou somente 34 minutos com a camisa tricolor, contra o Guaratinguetá, é o único titular previamente escalado pelo técnico Muricy Ramalho. O Santos poupará Zé Roberto e Rodrigo Tiuí no duelo em Campinas contra a Ponte Preta, que ganhou cinco dos seis últimos jogos. O time de Nelsinho Baptista está em sétimo lugar, com 26 pontos, e torce contra tropeços de São Caetano (pega o Barueri) e Bragantino (visita o Marília). Para azar da equipe campineira, o Paulista bateu o Guaratinguetá, no sábado, e subiu para 31 pontos. SÃO PAULO x PALMEIRAS São Paulo - Rogério Ceni; Ilsinho (Jackson), Alex Silva (Breno), Miranda (Edcarlos) e Júnior; Josué (Richarlyson), Hernanes, Souza e Jorge Wagner; Leandro e Marcel (Aloísio). Técnico: Muricy Ramalho. Palmeiras - Diego Cavalieri; Wendel, David, Edmílson e Leandro; Pierre, Martinez, Michael e William; Edmundo e Osmar. Técnico: Caio Júnior. Árbitro - Wilson Luiz Seneme. Horário - 16 horas. Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo. PONTE PRETA x SANTOS Ponte Preta - Aranha; Gabriel, Anderson e Émerson; André Cunha, Ricardo Conceição, Pingo, Castor e Rafael Fusca; Roger e Finazzi. Técnico: Nelsinho Baptista. Santos - Fábio Costa; Denis, Adailton, Leonardo e Kleber; Maldonado, Rodrigo Souto, Cléber Santana e Pedrinho (Zé Roberto); Marcos Aurélio e Jonas (Rodrigo Tiuí). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Árbitro - Milton Etsuo Ballerini. Horário - 18h10. Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. BARUERI x SÃO CAETANO Barueri - Oliveira; Anderson Marques (Fábio), Ricardo Vila e Dão; Fábio Bosco, André Bilinha, Giuliano, Luciano Gigante e Zeziel; Pedrão e Thiago Humberto. Técnico: Sérgio Soares. São Caetano - Luiz; Galiardo, Maurício, Thiago e Triguinho; Glaydson, Luis Alberto, Canindé e Douglas; Somália e Luiz Henrique. Técnico: Dorival Júnior. Árbitro - Flávio Rodrigues Guerra. Horário - 16 horas. Local - Estádio Vila Porto, em Barueri. MARÍLIA x BRAGANTINO Marília - Júlio César; Dedimar, Rogério e René; Rafael Mineiro, Fernando, Max, Camilo, João Vítor (Jean) e Alex Braz; Wellington Amorim e Basílio. Técnico: Lori Sandri. Bragantino - Felipe; Cadu, Zelão e Luis Henrique; Júlio César, Moradei, Adriano, Neizinho e André; Alex Afonso e Everton. Técnico: Marcelo Veiga. Árbitro - Guilherme Cereta de Lima. Horário - 16 horas. Local - Estádio Bento de Abreu, em Marília. ITUANO x RIO CLARO Ituano - Márcio; Hugo Leonardo (Flavinho), Diego, João Paulo e Márcio Goiano; Daniel, Vander, Jefferson e Flávio; Sorato e Reginaldo. Técnico: Edson Porto. Rio Claro - Luís Henrique; Érick, Wagnão, Edilson e Cazumba; Douglas Peruíbe, Vieira, Daniel Rossi e Chumbinho; Luciano e Mirandinha. Técnico: Paulo César Catanoce. Árbitro - Sálvio Spínola Fagundes Filho. Horário - 16 horas. Local - Estádio Novelli Júnior, em Itu. RIO BRANCO x SÃO BENTO Rio Branco - Eder; Everson, Rafael Leite, Josias e Vainer; Mateus, Rodrigo Pontes, Felipe e Rafael Chorão; Rossini e Leandro Love. Técnico: Ruy Scarpino. São Bento - Rafael; Rogélio, Fábio Lima e Bruno Rocha; Tiago Almeida, Matos, Everton, Eder Richartz e Patrick; Washington e Sérgio Júnior. Técnico: Abelha. Árbitro - Eduardo César Coronado Coelho. Horário - 16 horas. Local - Estádio Décio Vitta, em Americana. SANTO ANDRÉ x AMÉRICA Santo André - Júnior; Lello, Willian e Cesinha; Alexandre, Galeano, Roger, Makelelê e Pará; Juninho e Fabinho. Técnico: Roberval Davino. América - Adson; Eduardo Luis, Mateus e Marcos Paulo; Du, Doriva, Marco Antônio, Jéferson e Adriano Peixe; Reginaldo e Pedro Henrique (Felipe). Técnico: Heriberto da Cunha. Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro De Souza. Horário - 16 horas. Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. NOROESTE x JUVENTUS Noroeste - Fabiano; Éder, Fábio, Bonfim e Ernani Nascimento; Deda, Hernani, Márcio Egídio e Edno; Otacílio Neto e Bruno Mineiro. Técnico: Paulo Comelli. Juventus - Deola; Max Sandro, Renato e Levi; Ivan, Almir, Naves, Élder e João Paulo; Nunes e Rafael Silva. Técnico: Márcio Bittencourt. Árbitro - Paulo César de Oliveira. Horário - 16 horas. Local - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru