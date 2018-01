São Paulo e Palmeiras na Copa do Interior Depois de muita expectativa por parte dos clubes que já estavam parados há dois meses, começa neste final de semana a Copa Estado de São Paulo, que vai reunir 32 clubes das Séries A1, A2 e A3 - Primeira Divisão do Estado. Curiosamente, a Copa Estado de São Paulo reunirá os times "B" de São Paulo e Palmeiras, que este ano não se enfrentarão com suas equipes profissionais, uma vez que os clubes não se cruzaram no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil e, no Brasileirão, estão em divisões diferentes. Para manter os clubes em atividade o máximo de tempo possível, a Federação Paulista de Futebol estendeu a fase de classificação até outubro, uma medida que agradou aos dirigentes e profissionais envolvidos na competição. O regulamento ainda não está oficializado, mas existe uma fórmula praticamente definida. Os participantes estão divididos em quatro grupos de oito clubes cada. Na primeira fase, haverá cruzamento dos grupos 1 X 2 e 3 X 4, em turno único, com quatro jogos em casa e quatro fora. Na segunda fase, os clubes se enfrentam dentro do mesmo grupo, em turno e returno. Passam à terceira fase apenas os dois primeiros colocados de cada grupo, totalizando oito times divididos em dois grupos de quatro. A quarta fase terá seis jogos e o campeão de cada uma das chaves disputará a final, então em dois jogos. Os grupos foram divididos atendendo o critério de regionalização. Grupo 1 - Juventus, ECO (Osasco), Nacional, Santo André, São Bento, São Caetano-B, São Paulo-B e Atlético de Sorocaba. Grupo 2 - XV de Jaú, Guarani-B, Ituano, XV de Piracicaba, Ferroviária, Palmeiras B, Rio Branco e Rio Claro. Grupo 3 - Marília-B, Olímpia, Rio Preto, América, Araçatuba, Paraguaçuense, Mirassol e Noroeste. Grupo 4 - Matonense, Taquaritinga, Jaboticabal, Sertãozinho, Comercial, Francana, Internacional de Bebedouro e Barretos. A primeira rodada está dividida no final de semana. Sexta-feira, às 20 horas - Guarani-B x São Bento, Araçatuba x Sertãozinho e América x Inter de Bebedouro. Sábado - 15 horas - Rio Claro x Nacional; 15 horas - Ferroviária x Atlético Sorocaba. Domingo - 11 horas - Palmeiras-B x São Paulo-B, Ituano x São Caetano, Rio Branco x Juventus, XV de Piracicaba x Santo André, XV de Jaú x Osasco, Noroeste x Matonense, Marília x Taquaritinga, Paraguaçuense x Jaboticabal, Mirassol x Comercial, Rio Preto x Francana e Olímpia x Barretos.