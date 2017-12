São Paulo é penta no beach soccer A seleção de São Paulo conquistou neste domingo o pentacampeonato brasileiro de Beach Soccer, ao derrotar a seleção do Maranhão, por 5 a 4, num jogo muito equilibrado. Os paulistas - que contam jogadores que formam a base da seleção brasileira, como Robertinho (gol), Jorginho, Junior Negão, Benjamim e Juninho - chegaram a abrir 3 a 0 no final do primeiro tempo. O time deu a impressão que ganharia com facilidade, mas os maranhenses reagiram e por muito pouco não chegam ao empate. A final foi disputada em Vitória. A equipe paulista jogou com Robertinho, Betinho, Jr. Negão, Benjamin e Jorginho. Entraram: Paulo Ricardo, Osmar, Chumbinho e Christiano e Leandro. Técnico: Marcelo Mendes O Maranhão teve a seguinte formação Marcos, Jaudo, Nando, Janilber e André. Entraram: Rodrigo, Té, Serginho e Kaká. Técnico: Marcos Gonçalves.