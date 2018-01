São Paulo é quem contrata Richarlyson O meia-atacante Richarlyson acertou nesta à noite sua contratação pelo São Paulo. Mesmo negociando com o Palmeiras, clube pelo qual inclusive fez exames médicos nesta terça-feira pela manhã, o jogador preferiu acertar com o time do Morumbi, que fez uma oferta financeiramente melhor. Aos 22 anos, o jogador deve ser apresentado oficialmente pelo São Paulo nesta quarta-feira à tarde. Ele, porém, depende de um acerto com seu ex-clube, o Santo André, clube pelo qual briga na justiça trabalhista para conseguir sua liberação definitiva. Como já disputou a Copa Libertadores pelo time do ABC, o meia só poderá jogar o Campeonato Brasileiro.