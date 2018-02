São Paulo e Santista decidirão na Vila O São Paulo saiu na frente nos bastidores das semifinais do Campeonato Paulista. O clube do presidente Marcelo Portugal Govêa conseguiu o que queria. A partida decisiva diante da Portuguesa Santista não será no Estádio Ulrico Mursa como temia o técnico Oswaldo Oliveira. Será na Vila Belmiro, no outro domingo, às 16h. A desculpa ideal: a capacidade dos estádios. Em vez dos oito mil lugares do estádio da Portuguesa, os 20 mil do campo do Santos. Leia mais no Jornal da Tarde