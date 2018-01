São Paulo e Santo André têm a vaga São Paulo e Santo André conseguiram a classificação neste domingo para a próxima fase do Campeonato Paulista em um empate por 2 a 2 que também definiu a eliminação do maior rival do time, o Santos. Com o resultado, as duas equipes voltam a se enfrentar nas quartas-de-final da competição. Apesar do São Paulo ter, a princípio, se negado a jogar pelo empate, não há dúvidas de que, por causa do regulamento, o resultado foi vantajoso. Se vencesse, a equipe do Morumbi disputaria a vaga para a semifinal contra o Palmeiras. Com o empate, o time comandado por Oswaldo de Oliveira enfrentará Santo André completo. Neste domingo, Kaká com dores musculares na coxa, foi poupado e Itamar o substituiu. Maldonado e Jean, cumpriram suspensão. Nos vestiários, o assunto principal seriam as acusações por parte dos santistas de manipulação de resultado. Segundo Rogério Ceni, Oswaldo de Oliveira pediu, antes do início da partida, que os jogadores esquecessem quem seria o adversário da próxima fase. "No time não tem corpo mole, tem profissionalismo", completou o goleiro. "Não aceito este tipo de comentário", afirmou Oswaldo sobre a suspeita de manipulação. "Se o regulamento oferece a uma equipe esse tipo de alternativa isso é outra história. O São Paulo jogou para vencer." O São Paulo praticamente só entrou em campo no primeiro tempo, jogando de maneira objetiva e com a eficiência que um time sem três titulares permite. O jogo estava equilibrado quando aos 32 minutos Luís Fabiano começou a pagar sua dívida com a torcida, que esperava por mais gols. O atacante recebeu a bola de Leonardo Moura e marcou um belo primeiro gol em meia-bicicleta. Mais quatro minutos e o São Paulo ampliou o placar. O mesmo Luís Fabiano tentou jogada na área, não conseguiu e passou para Gustavo Nery que completou com um chute forte à média distância. Se no primeiro tempo, o time do São Paulo parecia com o que derrotou o Santos no domingo, o do segundo lembrava aquele que foi derrotado pelo São Raimundo na Copa do Brasil. Aos 13 minutos Aílton lançou Wesley que chutou e diminuiu a desvantagem para o Santo André. Em jogada absurda, aos 23 minutos Júlio Santos passou a bola para o adversário na área. O jogador lançou pela lateral e Denni, de cabeça, marcou o gol de empate. Como o empate favorecia as duas equipes, o que se viu em campo foi uma troca de bolas sem objetividade. A torcida são-paulina se dividiu entre os que comemoraram a eliminação do Santos e os descontentes com a falta de combatividade do time. Ficha Técnica São Paulo ? Rogério Ceni; Leonardo Moura, Júlio Santos, Regis e Gustavo Nery (Fabiano); Fábio Simplício, Júlio Baptista, Ricardinho e Itamar (Kléber); Luís Fabiano (Adriano)e Reinaldo. Técnico ? Oswaldo de Oliveira. Santo André ? Júlio Cesar; Dedimar, Marcão, Silvio Criciúma e Richarlyson; Ramalho, Perdigão (Alexandre), Aílton (Douglas) e Sérgio Soares (Weslley); Romerito e Deni. Técnico ? Luiz Carlos Ferreira. Gols ? Luiz Fabiano aos 32 e Gustavo Nery aos 36 do primeiro tempo, Wesley aos 13 e Denni aos 23 do segundo. Árbitro ? Romildo Correia. Cartão Amarelo ? Fábio Simplício, Júlio Santos, Dedimar. Local ? Morumbi