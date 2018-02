São Paulo e Santos entre os 10 melhores São Paulo e Santos são os únicos times brasileiros a figurar entre os dez melhores colocados no ranking mundial de clubes publicado nesta quarta-feira pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS). A lista publicada mensalmente traz na liderança o Valencia, com 288 pontos, seguido do Manchester United (281) e da Juventus (273). O time do Morumbi é o oitavo (240), enquanto o da Vila Belmiro é o nono (240). O critério de avaliação utilizado pela entidade leva em conta os resultados dos últimos 12 meses de competições continentais, intercontinentais, campeonatos e copas nacionais. Confira os dez primeiros do ranking da IFFHS: 1) Valencia (Espanha) - 288 pontos 2) Manchester United (Inglaterra) - 281 pontos 3) Juventus (Itália) - 273 pontos 4) Real Madrid (Espanha) - 260 pontos 5) Milan (Itália) - 253 pontos 6) Boca Juniors (Argentina) - 252 pontos 7) Arsenal (Inglaterra) - 251 pontos 8) São Paulo (Brasil) - 240 pontos 9) Santos (Brasil) - 240 pontos 10) Chelsea (Inglaterra) - 238 pontos