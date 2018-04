São Paulo e Santos estão nas oitavas da Copa SP

Depois de empatar na estreia com o Kashiwa Reysol do Japão, o São Paulo passou fácil por Auto Esporte e Grêmio Barueri, terminando na liderança do Grupo W. Na segunda fase, o Tricolor, que continuou jogando na Arena Barueri e contou mais uma vez com o apoio dos torcedores, não teve dificuldades para golear o Nacional, por 5 a 1.

Todos os gols da partida saíam no primeiro tempo. Ewandro, três vezes, Lucas e Gabriel Boschilia marcaram para o São Paulo, enquanto Bruno Mota descontou. E o adversário das oitavas de finais já está determinado: é o Brasília, que surpreendeu e eliminou o Botafogo-RJ, por 3 a 0.

Aproveitando o fato de atuar em casa, na Vila Belmiro, o Santos segue com 100% de aproveitamento na Copinha. Na primeira fase, pelo Grupo V, goleou o Alecrim na estreia e depois venceu Capital e Criciúma, confirmando a classificação na última rodada. E também brilhou diante do time japonês, Kashiwa Reysol.

Na noite desta terça-feira, na Vila, Stéfano Yuri abriu o placar de cabeça logo aos três minutos de jogo. Serginho, Jorge Eduardo e Daniel Guedes completaram a goleada por 4 a 0 sobre o Reysol, que foi convidado para participar da Copinha e vinha surpreendendo dentro de campo - empatando inclusive com o São Paulo na primeira fase. O Santos enfrenta o Grêmio Osasco que eliminou a Portuguesa nas oitavas, por 2 a 0.