São Paulo e Santos estréiam na Copa São Paulo de Juniores Em busca do seu terceiro título da Copa São Paulo de Juniores, o São Paulo estréia neste sábado na competição contra o São Carlos-SP, no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, pelo Grupo O. A partida começa às 16 horas e terá transmissão pela Rede TV, ESPN Brasil e Sportv. Campeão em 1993 e 2000, a equipe da capital, que já revelou craques como Kaká, Júlio Baptista, Jamelli e Denílson, deposita suas esperanças no zagueiro Breno, já elogiado pelo treinador Muricy Ramalho, no meia Allan, que jogou no time principal na última rodada do Brasileirão, e no atacante Thiago. Já o São Carlos conta com inúmeros atletas cedidos pelo gaúcho Inter. Em outro jogo da rodada, o Santos, que não fatura o título da Copinha há 23 anos, inicia a sua participação diante do sergipano Guarany, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, pelo Grupo D. O treinador da equipe paulista, Márcio Fernandes, não poderá contar com um dos seus principais jogadores, o atacante Patrick, que sofreu uma ruptura do ligamento do joelho direito. Em São José dos Campos, o Vasco também sonha em voltar a brilhar na Copa São Paulo depois de 15 anos - ganhou em 1992. A primeira partida será com o Vitória-ES, no Estádio Martins Pereira. Também pelo Grupo N, o São José-SP encara o Tocantinópolis-TO. Nos últimos oito anos, apenas times de São Paulo levantaram a taça do principal torneio de juniores do País - o Internacional foi último visitante a ganhar a competição, em 1998.