São Paulo e Santos jogam em Barueri pela Copa SP de Futebol Júnior

SÃO PAULO - Na Arena Barueri, São Paulo e Santos abrem neste sábado as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 10h, o time da Vila Belmiro encara o Taboão da Serra. Às 17h, o Tricolor enfrenta o Atlético-MG. As duas partidas prometem ser bastante equilibradas, sobretudo o confronto entre Santos e Taboão.

As duas equipes venceram os cinco jogos que disputaram até aqui e os seus ataques são o destaque da competição. A equipe santista já balançou as redes 22 vezes e o Taboão, 18. "Copa São Paulo não tem moleza. O Taboão é complicado. Estão motivamos com a bela vitória nas oitavas de final (5 a 1 sobre o Audax). Temos de tomar cuidado e preparar uma boa estratégia", disse o técnico Alexandre Macia, o Pepinho.

O São Paulo chegou às quartas de final com uma apertada vitória nos pênaltis sobre o Brasília na quinta-feira após empate por 1 a 1 no tempo normal. O Tricolor confia no apoio da sua torcida para conter o embalado Atlético-MG, que goleou o Flamengo de Guarulhos por 5 a 0, com três gols de Carlos.

CLASSIFICADOS

Nesta sexta-feira, o Fluminense venceu a Ferroviária por 2 a 0 em São José do Rio Preto, gols de Leonardo e Gustavo Scarpa, e se classificou para enfrentar nas quartas de final o Internacional. O Colorado garantiu vaga após vitória por 2 a 1 sobre o São Carlos. O Paraná também fez 2 a 1 no América-MG e avançou na competição.