São Paulo e Santos seguem na Sul-Americana São Paulo e Santos garantiram, nesta quarta-feira à noite, vaga na terceira fase da Copa Sul-Americana. Os dois times paulistas empataram seus jogos por 1 a 1: o Tricolor, no Maracanã, diante do Fluminense; o Santos, na Vila Belmiro, contra o São Caetano. O São Paulo aguarda o vencedor entre The Strongest, da Bolívia e San Lorenzo, da Argentina. No primeiro jogo, o The Strongest venceu por 2 a 0. O segundo duelo será dia 7, na Argentina. O Santos terá como adversário na terceira fase da Copa Sul-Americana o vencedor entre Cienciano, do Peru, e Universidad Católica, do Chile. O Cienciano venceu a primeira partida, por 4 a 0, em casa. Os times se enfrentam novamente nesta quinta-feira, em Santiago.