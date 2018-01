São Paulo e São Caetano decidem o 1.º finalista do Paulista Único time semifinalista que pode jogar em casa e com a vantagem do empate nas mãos, o São Paulo busca neste sábado, contra o São Caetano, no Morumbi, a vaga para sua oitava decisão em um período de dois anos. É um retrospecto impressionante, mas que mostra a regularidade da equipe. ?Somos um time que perde pouco. Por isso estamos sempre chegando?, costuma dizer o treinador, que ainda ressalta a importância de seu elenco. Muricy não confirmou o time que entrará em campo, mas deve repetir a escalação do primeiro jogo. Durante a semana, contra o Alianza Lima, mudou bastante a equipe e terá jogadores descansados para enfrentar o time do ABC. Mas cobrou dos atletas uma postura mais centrada em campo - para evitar que o jogo se torne uma ?pelada?, como aconteceu no segundo tempo da primeira partida, que terminou com o placar de 1 a 1. ?Não pode ser como depois que sofremos o gol de empate. Passamos a jogar muito na loucura e não é assim o nosso futebol. Já falei com os jogadores sobre isso.? O treinador também comemora a decisão no Morumbi e espera grande número de torcedores - no Pacaembu foram 15 mil e, até esta sexta-feira, quase 27 mil entradas já haviam sido vendidas. Para tentar surpreender o São Paulo em sua casa, como fez nas quartas-de-final do Paulista de 2004, quando acabou campeão, o São Caetano manterá a escalação e a estratégia, mas mudará de comportamento. O resultado do outro jogo obriga a busca pela vitória. ?Não podemos nos comportar da mesma maneira. Temos que errar menos passes, ser mais consistentes e não dar chances ao São Paulo?, alertou o técnico Dorival Júnior. O treinador tentou desviar do assunto ?cansaço do São Paulo? (que disputa simultaneamente a Libertadores), mas deixou escapar que a maratona de jogos do adversário pode, sim, beneficiar seu time. ?É um cansaço natural, que pode fazer diferença nos últimos minutos do jogo.? SÃO PAULO x SÃO CAETANO São Paulo - Rogério Ceni; André Dias, Miranda e Alex Silva; Ilsinho, Josué, Souza, Hugo e Jadilson; Leandro e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Thiago e Triguinho; Glaydson, Luiz Alberto, Douglas e Canindé; Luís Henrique e Somália. Técnico: Dorival Júnior. Árbitro - José Henrique de Carvalho. Horário - 18h10. Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo.