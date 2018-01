São Paulo e Vasco goleiam na Copa SP Se a segunda rodada da 34ª Copa São Paulo de Juniores não definiu nenhum classificado à segunda fase, os 30 jogos disputados nesta quarta-feira registraram muitas goleadas e serviu para apontar alguns favoritos. Entre eles, o Corinthians que goleou por 5 a 0 o Auto Esporte, da Paraíba, no estádio Limeirão, pelo Grupo K. São Paulo e Vasco da Gama conseguiram as maiores goleadas da competição, ambas por 7 a 1, respectivamente sobre Sergipe no Grupo P e CFA-RO pelo Grupo E. No total foram marcados 118 gols, com média de 3,9 por jogo, ou seja, um gol de média a mais do que na rodada inaugural. Apenas os campeões de cada um dos 16 grupos passa à segunda fase. Apesar da segunda goleada de 5 a 0 do Corinthians, o time vai definir a vaga na segunda fase contra a Internacional, que venceu o América-RN, por 5 a 2. O Corinthians com melhor saldo de gols - 10 contra 5 - joga pelo empate. O próprio São Paulo divide a liderança do Grupo P com o Santo André, ambos com seis pontos e duas vitórias. No confronto direto, o São Paulo pode jogar pelo empate porque tem quatro gols de diferença pelo saldo de gols (8 contra 3). Quem passou apertado foi o Palmeiras, que empatou com o Bahia, por 3 a 3, em são José dos Campos. Os baianos abriram 2 a 0, mas o Palmeiras empatou, ainda no primeiro tempo, e virou na etapa final. Mas cedeu o empate. Os dois times, agora, dividem a liderança do Grupo A, com quatro pontos ganhos. A Portuguesa, em Sorocaba, assumiu a liderança do Grupo M ao vencer o Mamoré, por 2 a 1, pelo Grupo M. Outro time paulista em situação favorável é o Rio Branco, que em Americana, goleou o Londrina, por 5 a 1, chegando aos seis pontos e praticamente garantindo sua vaga na outra fase. Pode perder para o Londrina até por nove gols. Briga paulista no Grupo L, onde Juventus e Osasco dividem a liderança com seis pontos. A vaga será definida no confronto direto. O Juventus leva vantagem no saldo de gols (6 a 3) e pode empatar. Pelo Grupo B, o Flamengo conseguiu sua segunda goleada, desta vez sobre o Olímpica, da Bahia, por 5 a 2. O time carioca tem seis pontos, contra quatro pontos do Taubaté. A vaga será definida na última rodada no confronto direto. A segunda rodada será completa nesta quinta-feira à noite, quando a Rede Vida de Televisão mostra Santos e Brasiliense, às 20h00, pelo Grupo G, com sede em Leme. Os dois times venceram na primeira rodada e podem definir a vaga no confronto direto. Na preliminar, às 18h00, se enfrentam Lemense X Figueirense. Confira os resultados de hoje: Grupo A - São José dos Campos - Joseense-SP 0 x 1 Cachoeiro-ES; Bahia-BA 3 x 3 Palmeiras-SP. Grupo B - Taubaté - Taubaté-SP 2 x 0 Palmas-TO; Olímpica-SE 2 x 5 Flamengo-RJ. Grupo C - Indaiatuba - Primavera-SP 1 x 1 América-MG; Vila Nova-GO 2 x 1 Ponte Preta-SP. Grupo D - São Vicente - São Vicente-SP 0 x 4 Vitória-BA; Gama-DF 3 x 1 Fluminense-RJ. Grupo E - Serra Negra - Serra Negra-SP 0 x 2 Goiás-GO; CFA-RO 1 x 7 Vasco-RJ. Grupo F - Americana - Rio Branco-SP 5 x 1 Londrina-PR; CENE-MS 1 x 1 Guarani-SP. Grupo H - Mococa - Radium-SP 1 x 3 Atlético-PR; Corinthians-AL 1 x 1 Internacional-RS. Grupo I - Capivari - Capivariano-SP 0 x 1 Santa Cruz-PE; Paysandu-PA 1 x 1 Nacional-SP. Grupo J - Bauru - Noroeste-SP 2 x 2 Avaí-SC; Cuiabá-MT 1 x 3 Grêmio-RS. Grupo K - Limeira - Internacional-SP 5 x 2 América-RN; Auto Esporte-PB 0 x 5 Corinthians-SP. Grupo L - Osasco - Osasco-SP 2 x 0 Coritiba-PR; Náutico-PE 1 x 5 Juventus-SP. Grupo M - Sorocaba - Sorocaba-SP 2 x 2 Criciúma-SC; Mamoré-MG 1 x 2 Portuguesa-SP. Grupo N - Barueri - Barueri-SP 2 x 0 Juventude-RS; Desportiva-ES 2 x 2 Cruzeiro-MG. Grupo O - Suzano - ECUS-SP 1 x 3 Botafogo-RJ; Piauí-PI 2 x 3 Atlético-MG. Grupo P - Santo André - Santo André-SP 3 x 1 Goiânia-GO; Sergipe-SE 1 x 7 São Paulo-SP.