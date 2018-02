São Paulo elege os brasileiros como rivais Corinthians, Palmeiras, Goiás, Internacional e Paulista. Na opinião dos são-paulinos, os demais clubes brasileiros serão os seus maiores adversários na luta pelo quarto título na Copa Libertadores da América. ?O São Paulo é um dos favoritos ao título, mas todos os times brasileiros têm chances de chegar à final da Libertadores?, opinou o técnico Muricy Ramalho. ?Corinthians e Palmeiras sempre têm times bons, mas o Goiás e o Internacional mantiveram a base do ano passado e o Paulista é um clube muito organizado.? Com esse espírito, o São Paulo viajou nesta segunda-feira para a Venezuela, onde enfrenta o Caracas, na quarta, em sua estréia na Libertadores. O time terá 3 desfalques: Rogério Ceni e Lugano, nas seleções do Brasil e do Uruguai, respectivamente, além de Fabão, que está contundido. Mas isso não assusta Muricy, que já definiu as entradas de Bosco, Alex e Edcarlos. Pela previsão da comissão técnica, o São Paulo não deve ter grandes dificuldades para se classificar à segunda fase ? os dois melhores de cada grupo avançam às oitavas-de-final e além do Caracas, o Chivas (MEX) e o Cienciano (PER) estão na chave 1. A partir daí, as dificuldades aumentam. ?No mata-mata, nem sempre o melhor time ganha?, alertou Muricy.