São Paulo: elogios ao esquema 3-5-2 "A fase está boa. Eu estou jogando bem e os gols estão saindo. Isso é muito bom, mas o mais importante é que o time está ganhando", comemorou o atacante Diego Tardelli, que é o artilheiro do São Paulo no torneio, com quatro gols. Sobre o fato de estar a um gol de Finazzi, do América, artilheiro do campeonato, Tardelli mostrou amadurecimento: "O importante é que o São Paulo está vencendo. Num torneio de pontos corridos vencer por um a zero é o suficiente." Os jogadores do São Paulo saíram satisfeitos com o esquema 3-5-2, implantado por Cuca no ano passado. Rogério Ceni comentou: "Estamos acostumados com três zagueiros. As chances de erro são menores. Nosso sistema defensivo foi muito bem na partida." Cicinho também só tinha motivos para comemorar: "Com três zagueiros eu ganho mais liberdade para apoiar porque sei que vai ter alguém na cobertura. Eu gosto desse esquema." Diego Tardelli completou: "Com esse esquema a gente sente segurança na zaga, mas diminui as chances de marcar. Não podemos desperdiçar. Mas ontem tivemos quatro ou cinco chances e fizemos dois. Tá bom!" Em princípio o técnico Emerson Leão pensa em continuar com o esquema 3-5-2 na partida contra o União São João, domingo, novamente no Morumbi, mesmo sendo contrário às suas preferências pessoais. Leão é um defensor confesso do 4-4-2.