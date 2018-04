São Paulo em busca de um milagre diante do Atlético-MG na Libertadores

SÃO PAULO - O São Paulo entrará em campo de novo com a missão de mostrar que não está morto na Libertadores. Depois de quase ser eliminado na primeira fase, o time renasceu das cinzas e se classificou, mas, com a derrota por 2 a 1 no jogo de ida contra o Atlético-MG, a coisa se complicou.

Nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, diante do mesmo adversário, o time precisará vencer por dois gols de diferença ou por um gol, desde que faça três ou mais. Se der 2 a 1, a decisão será nos pênaltis. Qualquer outro resultado garantirá o time mineiro nas quartas de final da competição continental. "Não é milagre conseguir a vaga aqui. Sabemos que temos força para isso. Vamos entrar em campo em busca da classificação", disse o técnico Ney Franco.

Apesar do otimismo do treinador, ele tem um grande problema que é a possível ausência do atacante Osvaldo, que está em tratamento para se livrar de dores no quadril e ainda é dúvida. Se não puder atuar, um dos principais jogadores ofensivos do time na temporada dará lugar a Douglas, que é lateral, mas vem sendo usado no meio.

Por causa da lesão de Osvaldo, até Silvinho, contratado na semana passada, foi chamado para viajar com o grupo. O ex-jogador do Penapolense fez poucos treinamentos com o elenco, mas pode ser uma opção para o segundo tempo, dependendo de como estiver a partida.

Além de Osvaldo, Rogério Ceni também não participou das atividades de ontem da equipe - ele ficou no hotel fazendo tratamento para as dores no pé direito. O goleiro, que causou polêmica no clássico contra o Corinthians por causa de uma grande adiantada em cobrança de pênalti de Alexandre Pato, sabe que pode disputar nesta quarta sua última partida de Libertadores, pois anunciou recentemente que não pretende jogar em 2014. Por causa disso, o confronto em Minas é fundamental para o capitão, que deseja pendurar as luvas com mais um título continental no currículo.

Do primeiro jogo entre as duas equipes na temporada, no mesmo Independência, o São Paulo tirou algumas lições importantes para o jogo desta quarta. Uma delas é que, por causa das dimensões reduzidas do campo, as jogadas de bola parada devem merecer uma atenção especial. O zagueiro Edson Silva, que substituirá o suspenso Lúcio, lembra que as faltas levantadas na área por Ronaldinho Gaúcho são muito perigosas, principalmente para Réver. "Precisamos ter atenção com isso."

Ele diz que não está gostando muito do clima de festa que tomou conta dos mineiros depois da vitória no Morumbi e lembra que não se pode comemorar nada antecipadamente no futebol. "Teve festa da torcida atleticana no desembarque, mas ainda tem um outro jogo. O São Paulo é um time grande e é preciso respeitar isso. Sei que a torcida é assim mesmo, eu só espero que eles não acreditem que já estão classificados."

O zagueiro preferiu ignorar declarações recentes de Ronaldinho Gaúcho. Em um jogo contra o São Paulo, o meia falou que o time precisava se divertir e, em outro, disse que o Atlético vence quando joga sério. "Quem tem boca fala o que quer. Temos de ficar calados."

O Atlético, apesar da grande confiança na classificação, aproveitou esta terça-feira para treinar cobranças de pênalti. Participaram da atividade Ronaldinho Gaúcho, Richarlyson, Bernard, Réver, Jô, Alecsandro e Diego Tardelli. O zagueiro Leonardo Silva, que está com a mão direita machucada, treinou, mas ainda é dúvida.

ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Réver, L. Silva (G. Silva) e Richarlyson; Pierre, Leandro Donizete e Ronaldinho; Diego Tardelli, Jô e Bernard. Técnico: Cuca.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Edson Silva e Carleto; Wellington, Denilson, Jadson e Ganso; Luis Fabiano e Osvaldo (Douglas). Técnico: Ney Franco.

Árbitro - Roberto Silvera (Uruguai); Horário - 22 horas; TV - Globo, Fox Sports, SporTV; Local - Independência, em Belo Horizonte (MG).