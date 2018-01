São Paulo em clima de "aviso prévio" Nem mesmo a eventual conquista do Superpaulistão vai evitar a dispensa de boa parte do elenco do São Paulo. Após a partida de quinta-feira contra o Ituano (16h, no Morumbi), pelo menos dez jogadores devem ser negociados. Embora a diretoria evite falar sobre o assunto, o treinador Oswaldo de Oliveira deu a dica de que vai trabalhar com um grupo remodelado a partir do segundo semestre. Leia mais no Jornal da Tarde