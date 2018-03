São Paulo em dose dupla neste sábado O Estádio do Morumbi será palco de grande festa para os jogadores do São Paulo na tarde desta sábado. A diretoria do clube promoverá dois jogos, entre o time sub-15, campeão mundial na semana passada, e o Grêmio Recreativo Barueri, às 14 horas e um amistoso internacional entre e equipe principal e o Toluca, do México, às 15h30. No intervalo entre as partidas, a diretoria homenageará os garotos do sub-15, pelo triunfo. No amistoso diante do Toluca o técnico Oswaldo de Oliveira, pela primeira vez, vai poder observar o grupo completo. Terá a volta dos selecionáveis Rogério Ceni e Kaká e a estréia do zagueiro argentino Amelli. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa ainda promete três reforços, um zagueiro, um meia e um atacante, mas descarta a possibilidade de atletas consagrados. Aproveita também, para acabar com as especulações sobre Zinho, do Grêmio. ?Nossa idéia é trazer atletas para reforçar o elenco, não necessariamente para o time titular.?