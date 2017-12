São Paulo: Émerson diz que vai embora O zagueiro Émerson não vai ficar no São Paulo. Muito criticado por dirigentes e torcedores no primeiro semestre, o jogador avisou à diretoria que vai aceitar uma proposta para atuar na Europa. O time fez um jogo-treino com o São Caetano na manhã deste sábado no CT da Barra Funda. No primeiro tempo, com os titulares em campo, houve empate por 0 a 0. Depois, com os reservas, o São Paulo venceu por 2 a 1.