São Paulo empata com Ituano por 2 a 2 Depois de estar por duas vezes atrás no placar, o São Paulo acabou empatando fora de casa com o Ituano por 2 a 2, na primeira partida decisiva do Superpaulistão. O próximo jogo é na quinta-feira no estádio do Morumbi, e o Tricolor precisa apenas de uma vitória por um gol de diferença para levar a taça e melhorar um pouco a imagem do time no primeiro semestre, período que perdeu dois campeonatos - Copa do Brasil e Rio-São Paulo - para o Corinthians. Se a decisão terminar empatada, o título será definido em cobranças de pênaltis. No primeiro tempo, o São Paulo começou o jogo no ataque, só que de forma atabalhoada. A equipe do Ituano não demorou muito para equilibrar a partida, principalmente com os avanços do lateral-esquerdo Lúcio. Após boas oportunidades perdidas pelas duas equipes, o Ituano abriu o marcador no final do primeiro tempo. Em um cruzamento na área, Fernando Gaúcho só colocou o pé na bola depois de um chute forte. No segundo tempo, o Tricolor voltou com mais ímpeto. Até os 30 minutos, foi facilitado pelo modo recuado de jogar do Ituano. A pressão obteve sucesso. Logo após André Luiz fazer uma bela defesa no chute de Emerson, o atacante Reinaldo aproveitou um escanteio e empatou. Nove minutos depois o Ituano virou o placar, com o oportunismo de Basílio depois de uma falta. Aos 44, Júlio Baptista deu um drible entre as pernas do zagueiro e empatou a partida. Desfalque - Ele e o lateral Gustavo Nery tomaram o segundo cartão amarelo e estão fora da final. "Foi um erro do árbitro. Ele tinha dito que o lance de Baptista não foi intencional e logo após deu o cartão. É um jogador imprescindível e vai fazer muita falta", falou o técnico do São Paulo, Oswaldo de Oliveira.