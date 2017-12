São Paulo empata com mistão do Vélez Jogando num Morumbi quase vazio, o São Paulo não passou de um empate por 1 a 1, contra o time misto do Vélez Sarsfield, da Argentina, em partida válida pela terceira rodada da fase de classificação da Copa Mercosul. O resultado foi muito ruim para a equipe brasileira, que agora precisa vencer pelo menos dois dos três jogos que tem pela frente - dois dos quais, fora de casa. Dominguéz marcou para o Vélez e França fez o gol do São Paulo. Com o empate, o São Paulo lidera o Grupo D da Mercosul com cinco pontos, mas com um jogo a mais em relação ao Talleres (ARG), que tem 4. O Peñarol aparece em terceiro com 3 (um jogo a menos) e o Vélez é o lanterna, com apenas um ponto ganho até aqui. O Tricolor começou o jogo impondo uma forte pressão. Foi ao ataque, dando a impressão que iria decidir a partida logo no início. O time argentino, que atuava sem seis titulares, resistiu bem e, aos poucos, foi equilibrando a partida. Com a troca de passes curtos no meio-de-campo, o time argentino foi candenciando o jogo e reduzindo o ímpeto Tricolor. No final do primeiro tempo, a partida estava rigorosamente equilibrada. O Vélez voltou melhor para o segundo tempo. A pressão do São Paulo se repetiu, mas havia uma diferença. Desta vez, o time argentino saía com perigo nos contra-ataques. Depois de desperdiçar vários contra-golpes, aos 18 minutos, o Vélez abre o placar. Hussain vai à linha de fundo, pela esquerda do ataque, e cruza alto. Dominguéz, sozinho no centro da área, cabeceia no ângulo, sem chances para Rogério: Vélez 1 a 0. Com a desvantagem no placar, o São Paulo foi todo à frente em busca do empate, que surgiu aos 25 minutos. Luís Fabiano é derrubado na área e o árbitro marca pênalti. França cobra e converte. Com o empate, a pressão continuou, mas a equipe argentina soube se segurar e garantir o resultado.