São Paulo empata com o Atlético Sorocaba O São Paulo não jogou bem e apenas empatou por 1 a 1 com o Atlético Sorocaba, em jogo-treino, neste sábado pela manhã, no Morumbi. A equipe do técnico Cuca, que se prepara para o primeiro jogo das semifinais da Taça Libertadores, contra o Once Caldas, quarta-feira, no Morumbi, saiu atrás no marcador. O atacante Luciano Henrique, aos 38 minutos do primeiro tempo, fez o gol dos visitantes, que se preparam para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Com muitas falhas no meio-campo, o São Paulo só melhorou na segunda etapa, quando Cuca substituiu os titulares Danilo e Gabriel por Aílton e Souza. Mesmo assim, o time teve dificuldades para chegar ao ataque e só igualou o marcador no último minuto. Após cobrança de escanteio, o estreante Márcio, que estava emprestado ao Taubaté no Campeonato Paulista da Série A2, fez, de cabeça, o gol de empate.