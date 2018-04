São Paulo empata com o Botafogo e recebe o troféu da CBF

A festa são-paulina estava pronta, mas por pouco o Botafogo não a estragou na tarde deste domingo. Mas, depois de uma boa recuperação, o São Paulo empatou em 2 a 2 e, de quebra, recebeu o troféu de campeão brasileiro de 2007, o quinto de sua história. Veja também: Classificação Calendário e resultados Rogério Ceni traça o objetivo para 2008: a Libertadores Com o troféu em mãos e com direito à volta olímpica, o elenco do São Paulo já começa a pensar na Libertadores de 2008, o objetivo traçado pela diretoria e comissão técnica. "É legal a entrega da taça, mas o foco é a Libertadores. Agora, a cobrança será essa e temos que lidar com isso", disse Souza, após o jogo. Se no São Paulo tudo é festa, o mesmo não pode ser dito sobre o Botafogo, que abriu 2 a 0 em 20 minutos, mas cedeu o empate e por pouco a virada no segundo tempo. Agora, é pensar no elenco para o ano que vem. "O final do Brasileirão serve para analisar o elenco e saber quem fica ou sai. O importante é manter a base e trazer os jogadores certos para conquistarmos títulos em 2008", disse o técnico da equipe, Cuca. Sem motivação, o São Paulo entrou disperso em campo, apesar da boa presença de público no Morumbi. Melhor para o Botafogo que, com jogadas pelas laterais, abriu o placar logo aos 10 minutos, com Lúcio Flávio. Atordoado em campo, alguns jogadores são-paulinos pareciam estar mais interessados em dar toques refinados do que jogar futebol, fazendo a torcida vaiar. O Botafogo, com seu toque de bola consistente no meio-campo, chegou ao segundo gol logo aos 18 minutos, numa falta cobrada por Juninho, que desviou e enganou o goleiro Rogério Ceni que, pela primeira vez neste Brasileirão, sofreu dois gols no Morumbi. São Paulo 2 Rogério Ceni; Breno, André Dias e Miranda; Leandro, Richarlyson , Hernanes , Jorge Wagner e Júnior (Souza ); Dagoberto (Borges) e Aloísio Técnico: Muricy Ramalho Botafogo 2 Roger; Juninho, Renato Silva e Túlio; Alessandro (Adriano Felício), Leandro Guerreiro , Diguinho, Lúcio Flávio (Magno) e Marquinho; Jorge Henrique e Reinaldo Técnico: Cuca Gols: Lúcio Flávio, aos 10, e Juninho aos 18 minutos do primeiro tempo; Aloísio, aos 10, e Richarlyson aos 38 minutos do segundo tempo Árbitro: Lourival Dias Lima Filho (BA) Renda: R$ 305.716,00 Público: 30.530 pagantes Estádio: Morumbi, Sâo Paulo, SP Irritado, o técnico Muricy Ramalho modificou a motivação de sua equipe ao tirar Júnior e Dagoberto para as entradas de Souza e Borges, respectivamente, e o resultado foi imediato. Aos 10 minutos, Jorge Wagner cobrou escanteio e Aloísio, sozinho, cabeceou para diminuir o placar. O gol deu ânimo extra ao São Paulo, mas o Botafogo passou boa parte da segunda etapa em vantagem, explorando os contra-ataques, mas a falta de pontaria fez com que o time não marcasse mais gols. Aos poucos, o São Paulo pressionou com jogadas pelas laterais e quase empatou numa nova cabeçada de Aloísio, que foi para fora, mas Richarlyson, aos 38, tratou de dar o toque final à festa são-paulina com o gol de empate, após cabecear a bola num escanteio. Após o empate, o elenco são-paulino recebeu suas medalhas e levantou o troféu de campeão brasileiro de 2007, sob a música "We are the champions", do grupo Queen. Já a 'taça das bolinhas' não foi entregue pela CBF. Espera-se que o imbróglio termine no dia 3 de dezembro, um dia após o término do Brasileirão.