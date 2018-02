São Paulo empata com Quilmes e é vice O São Paulo empatou por 2 a 2 nesta quarta-feira contra o Quilmes, na Argentina, e somou mais um ponto na classificação do Grupo 3, chegando aos 5 pontos e ficando com a vice-liderança (o primeiro colocado é o Universidad de Chile, com 6 pontos). Os gols do jogo foram de Osorio e Caneo, para o Quilmes, e Tardelli e Grafite, para o São Paulo.