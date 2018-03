São Paulo empata; Cruzeiro e Vasco perdem O São Paulo arrancou um empate por 1 a 1 na tarde deste sábado no Morumbi diante do São Caetano e se manteve muito próximo da liderança do Campeonato Brasileiro. O Tricolor subiu para 29 pontos e ficou dois atrás do Cruzeiro, que também neste sábado, perdeu para o Figueirense, em Santa Catarina por 1 a 0. O São Caetano abriu a contagem aos 24 minutos do primeiro tempo, numa cobrança de falta de Mateus. Na comemoração os jogadores do Azulão homenagearam o zagueiro Max, do Botafogo-SP, morto no início da semana durante treinamento no clube de Ribeirão Preto. Com os dedos apontando para os céus, os jogadores lembraram o gesto dos jogadores da seleção francesa, que no jogo contra a Turquia, homenagearam o camaronês Marc Viviven Foe - morto em campo durante a Copa das Confederações. O São Paulo só chegou ao empate com um gol de Luis Fabiano, aos 35 minutos do segundo. O atacante recebeu a bola em posição irregular e fez o primeiro gol do São Paulo na história dos confrontos com o São Caetano, num toque na saída do goleiro Silvio Luís. Com o empate, o time do ABC vai a 25 pontos. A surpresa da rodada ficou por conta da derrota do Cruzeiro em Florianópolis. Líder do campeonato com o 31 pontos, o time mineiro acabou perdendo a terceira partida no campeonato. O gol do time catarinense foi marcado por William, após cobrança de falta de Márcio Goiano. Surpresa maior, no entanto, ficou por conta do Vasco da Gama, que foi goleado por 4 a 1 pelo Paraná, em casa. O único gol do Vasco foi marcado por Edmundo. Maurílio, Cristiano, Fabinho e Fernandinho fizeram os gols do time paranaense. No jogo da noite, no Mineirão, o Atlético-MG derrotou o Paysandu por 3 a 2.