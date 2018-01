São Paulo empata em jogo-treino Terminou em empate o primeiro jogo-treino do São Paulo no ano, um 2 a 2 contra o Atlético de Sorocaba. Foram dois tempos de 50 minutos cada um, realizados neste sábado, no CCT do clube, e o time de Oswaldo de Oliveira utilizou duas formações diferentes. No primeiro tempo, jogaram Rogério Ceni; Leonardo, Régis, Jean e Gustavo Nery; Fábio Simplício, Maldonado, Adriano e Ricardinho; Kléber e Luís Fabiano. Ameli fez apenas trabalhos físicos. Luís Fabiano marcou o gol do São Paulo, cobrando pênalti. O empate, conseguido por Ricardo Xavier, também foi de pênalti. No segundo tempo, o time escalado foi: Roger; Gabriel, Edcarlos, Saraiva e Lino; Daniel, Gallo, Paulo Krauss e Marcão; Oliveira e Dill. O gol são-paulino foi de Dill e o empate veio com João Paulo. Oswaldo de Oliveira minimizou o resultado. ?Isso aqui não foi um teste, foi apenas seqüência de trabalho. Foi bom para dar ritmo aos jogadores e corrigir alguns detalhes, nada mais do que isso.? Os jogadores têm folga neste domingo e embarcam para Águas de Lindóia na segunda. ?Vai ser muito bom para que a gente se una bastante e consiga entrar com ritmo forte no campeonato?, disse o lateral Fabiano, que apesar de treinar forte não deve ter condições físicas para a estréia no Campeonato Paulista, domingo, às 11h, contra o Paulista, em Jundiaí. Oswaldo de Oliveira também cita os benefícios da semana fora da capital. ?Vamos ter uma alimentação mais controlada, os jogadores terão o sono em dia e os médicos estarão mais próximos dos jogadores. Isso tudo vai nos ajudar bastante a fazer uma boa estréia no Campeonato Paulista.? Vai ser também a semana em que os jogadores deixarão os treinos físicos para dar maior ênfase aos trabalhos táticos e técnicos. Na quarta-feira haverá um jogo-treino contra adversário que ainda não foi escolhido. Os treinos se estenderão até sábado, quando o elenco do São Paulo viajará para Jundiaí.