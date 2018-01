São Paulo empata em jogo-treino O atacante Luís Fabiano foi o destaque do São Paulo, marcando os dois gols da equipe no empate com o Rio Branco de Americana, por 2 a 2, em jogo-treino disputado nesta quarta-feira, no Centro de Treinamentos do ex-jogador Oscar, em Monte Sião. Outra atração foi o zagueiro Régis, que atuou no lugar de Ameli e deve ser titular na estréia no Campeonato Paulista, domingo, contra o Paulista, em Jundiaí. "Atualmente, o Régis está em melhores condições técnicas que o Ameli", disse o técnico Oswaldo de Oliveira. O lateral-esquerdo Gustavo Nery e o atacante Kleber também estão perto de garantir uma vaga entre os titulares, pois começaram o jogo-treino na equipe principal, quando o São Paulo abriu 2 a 0 de vantagem. Luís Fabiano marcou aos 15 e aos 28 minutos. No segundo tempo, Oswaldo substituiu os titulares e o Rio Branco chegou ao empate. O destaque positivo foi o lateral-esquerdo Fabiano, que treina para readquirir sua forma física e participou de toda a etapa final. Este foi o segundo jogo preparatório do São Paulo para o Estadual. Sábado, a equipe também ficou no 2 a 2 com o Atlético Sorocaba, no Centro de Treinamento da Barra Funda. Apesar de o time ainda não ter vencido, Oswaldo de Oliveira aprovou a realização das partidas. "Estamos atingindo nosso maior objetivo, que é ajustar a equipe para o campeonato." O elenco do São Paulo continuará concentrado em Águas de Lindóia, a 170 quilômetros da capital, até domingo pela manhã, quando embarca para Jundiaí, onde fará a estréia no Paulista, em jogo marcado para o estádio Jaime Cintra.