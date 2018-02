São Paulo empata, mas amplia vantagem O São Paulo jogou para vencer, desde o início, mas tem de comemorar o empate conseguido contra um time com dez jogadores. O 2 a 2 foi justo e o time de Leão termina a rodada quatro pontos à frente do Mogi Mirim, o novo segundo colocado e cinco à frente do Santos, que perdeu para o Palmeiras (3 a 1). Na quarta-feira, enfrenta a Unviversidad do Chile, pela Libertadores. A aposta na vitória foi mostrada desde o anúncio da escalação, que a proposta da equipe era vencer em Jundiaí. Leão optou pelo o meia Souza na direita, em lugar de Cicinho, em vez do volante Alê, melhor na marcação. E o time começou o jogo com muita disposição. Fazia mais faltas, roubava mais bolas, finalizava mais, mandava no jogo. Danilo e Júnior tentaram, sem sucesso, antes dos cinco minutos. Mas, a opção ofensiva cobraria seu preço logo em seguida. O Paulista se fechava muito bem e saía em bons contra-ataques. Aos nove minutos, a bola chegou até Jefferson na esquerda, onde não estavam nem Souza, no ataque, e muito menos Alê, no banco. Jefferson fez o cruzamento certeiro que Léo completou, no canto esquerdo de Rogério Ceni. O jogo continuou igual. O São Paulo atacava, mas o Paulista era um time muito bem montado. Aos 18 minutos, Ricardinho lançou Léo,pela direita. Outro goleiro faria o pênalti, mas Rogério Ceni fechou o ângulo e espalmou o chute. No rebote, Léo chuta e Edcarlos salva em cima da linha. Aos 31, nova grande chance para o Paulista. Léo desarmou Renan echutou na trave. Jefferson pegou o rebolte, deixou Danilo caído no chão e cruzou para Ceni defender. Na seqüência, Rafael salvou, com os pés, um chute forte de Grafite, pela esquerda. um belo chute. O empate veio aos 37 minutos. Grafite fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro. Luizão bribou com Anderson e Rafael e marcou. Gol de centroavante. O jogo era igual no segundo tempo, mas Jeffeson foi expulso e o São Paulo foi em busca da vitória. Um golaço de Cristian, no ângulo esquerdo de Rogério Ceni, colocou o Paulista na frente. E o empate veio com Josué, após cabeçada de Danilo. Empate justo para dois times que lutaram para vencer.