São Paulo empata sem gols no Morumbi e amplia pressão sobre Dorival

O São Paulo tinha de vencer e convencer diante da Ferroviária para aliviar um pouco da pressão sobre o técnico Dorival Junior. Neste domingo, com público fraco no Morumbi, o time tricolor não fez nem uma coisa nem outra. O empate sem gols foi o terceiro tropeço consecutivo no Campeonato Paulista - perdeu para Santos e Ituano anteriormente - e mantém o treinador bastante pressionado no cargo.

O próximo compromisso será contra o CRB, quarta-feira, novamente em casa, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Até lá, os dias devem ser bastante tensos pelos lados do Morumbi.

Pressionado, Dorival fez quatro mudanças em relação ao time que perdeu para o Ituano. Por necessidade, escalou Edimar no lugar de Reinaldo, suspenso, e promoveu o retorno de Petros na vaga de Jucilei, lesionado, para atuar ao lado de Hudson. As outras duas foram por opção. Arboleda recuperou a titularidade, com Bruno Alves indo para o banco, e Valdívia ganhou sua primeira chance como titular na função que era de Nenê.

Quando a bola rolou, a mudança não foi apenas nas peças. A postura do São Paulo era mais agressiva. Com uma linha de quatro jogadores avançados, o time pressionava na saída de bola. Dorival optou por um esquema similar ao utilizado pelo técnico Fábio Carille na vitória do Corinthians no clássico com o Palmeiras no sábado. Cueva e Diego Souza se posicionavam lado a lado, sem um homem de referência definido.

Apesar de um maior volume de jogo, o São Paulo não conseguia encontrar espaço com facilidade na marcação da Ferroviária. Culpa da falta de competência para acertar aquele último passe antes da finalização. Não à toa, o primeiro lance realmente perigoso foi em cobrança de falta de Diego Souza, aos 24 minutos. O goleiro Tadeu fez ótima defesa.

Com o passar dos minutos, o São Paulo adiantou ainda mais suas peças. O time de Dorival ficava com os dez jogadores de linha no campo ofensivo. Apesar disso, faltava objetividade. A bola ia de um lado para o outro, sem ninguém arriscar uma jogada individual para furar a marcação. As primeiras vaias, ainda tímidas, foram ouvidas pouco antes do fim do primeiro tempo, quando Edimar errou um domínio. E aumentaram na ida para o intervalo, depois de um gol perdido por Marcos Guilherme, talvez na única boa jogada ofensiva da equipe.

Diferentemente do que havia feito em Itu, no meio de semana, Dorival não mexeu na equipe para voltar para o segundo tempo. O panorama também não mudou. O São Paulo tinha posse de bola, mas não conseguia ser efetivo. A insistência do treinador durou apenas 11 minutos. Tréllez entrou no lugar de Diego Souza. Pouco depois, outra mudança: Nenê no lugar de Valdívia. A segunda substituição fez o torcedor explodir no Morumbi e gritar: "burro, burro, burro!"

O coro se repetiu quando Dorival colocou Paulinho no lugar de Marcos Guilherme aos 21 minutos. A irritação era com o fato de o treinador não ousar para buscar o resultado positivo. Apesar da Ferroviária se preocupar apenas em marcar, o técnico não abriu mão de um dos volantes, ficando com Hudson e Petros em campo.

O São Paulo continuou jogando da mesma forma, trocando passes, mas com dificuldade para encontrar espaço. Quando conseguiu, ou parou no goleiro Tadeu, como em chutes de Cueva, aos 31, e Paulinho, aos 46, ou viu algum zagueiro afastar o perigo. Apesar da insistência, o time tricolor não conseguiu furar o bloqueio da Ferroviária e deixou o Morumbi sob vaias.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 0 x 0 Ferroviária

São Paulo: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Hudson e Petros; Marcos Guilherme (Paulinho), Cueva, Diego Souza (Tréllez) e Valdívia (Nenê). Técnico: Dorival Junior.

Ferroviária: Tadeu; Alisson, Patrick, Luan e Velicka; Bruno Silva, Moacir e Íkaro (Elvis); Wellington Júnior (Damasceno), Léo Castro e Hygor (Fabio Souza). Técnico: PC de Oliveira.

Cartões amarelos: Hudson, Militão

Público: 11.434 pagantes.

Renda: R$ 293.992,00.

Árbitro: Marcelo Aparecido de Souza.

Local: Morumbi.