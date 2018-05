São Paulo empresta artilheiro da base ao Novorizontino

O São Paulo fechou nesta sexta-feira o empréstimo do atacante Luiz Araújo ao Novorizontino até o fim do Campeonato Paulista. O jogador de 19 anos veio das categorias de base do clube, foi o artilheiro da Copa Libertadores sub-20 e no ano passado começou a treinar com o elenco profissional depois de chamar a atenção do técnico colombiano Juan Carlos Osorio durante o Campeonato Brasileiro da categoria.

Luiz Araújo marcou cinco gols na campanha do título do São Paulo na Libertadores sub-20, no começo deste mês, no Paraguai. O atacante fez três no mesmo jogo, na goleada por 8 a 0 sobre o Independiente Del Valle, do Equador. Na base, ficou conhecido pela capacidade em atuar pelos lados de campo e também pela velocidade.

Nesta sexta-feira se encerra o prazo para inscrição no Campeonato Paulista e o São Paulo também fechou o empréstimo de outro jogador antes do fim da janela. O lateral-esquerdo Carleto, que voltou de passagem do Botafogo, foi negociado com o XV de Piracicaba, com contrato válido também até o fim do Estadual, em maio.