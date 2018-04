São Paulo empresta Casemiro ao time B do Real até o fim da temporada europeia

SÃO PAULO - O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira a contratação do volante Casemiro, do São Paulo. Mas o jogador, destaque da seleção brasileira sub-20 no Mundial de dois anos atrás, não vai se juntar a Cristiano Ronaldo e companhia. Ele vai jogar pelo time B do Real.

De acordo com o clube espanhol, Casemiro foi emprestado pelo São Paulo até o fim da temporada europeia, com opção de compra ao término do vínculo. Fazer parte do elenco do time B, porém, não impede que o jogador seja utilizado na equipe principal. O russo Cheryshev e espanhol Jesé Rodríguez são dois que já foram aproveitados por José Mourinho.

Casemiro chega ao Real Madrid B num momento ruim da equipe, apenas a 16.ª colocada na segunda divisão da Espanha. Na rodada passada a equipe perdeu de 3 a 1 para o Barcelona B no clássico espanhol. O time catalão é o sexto colocado.

A negociação surpreende pelo ponto de vista do São Paulo porque Ney Franco havia dito recentemente que Casemiro vinha bem e poderia roubar a posição de Denilson ou Wellington. E porque o elenco não tem reservas. Fabrício até agora não entrou em forma e a outra opção é o garoto Rodrigo Caio, que caiu de desempenho nos últimos meses e foi até rebaixado ao time júnior, pelo qual jogou o Paulista Sub-20 do ano passado.

Dentro da proposta de ter um titular e um reserva para cada posição, o São Paulo abre mão de ter um suplente para fazer o papel de segundo volante. Uma opção seria recuar João Schmidt, destaque do time júnior na Copa São Paulo, quando atuou como meia-armador.