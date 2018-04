São Paulo empresta Henrique Miranda ao Figueirense

SÃO PAULO - A diretoria do São Paulo oficializou nesta segunda-feira o empréstimo do lateral-esquerdo Henrique Miranda ao Figueirense. O jogador, de 20 anos, foi cedido até o final desta temporada e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo clube catarinense. E a esperança da diretoria do clube paulista é para que o jogador adquira ritmo de jogo e confiança na passagem pelo novo clube.

"O Henrique Miranda é um jogador que acreditamos ter grande talento e potencial. Esse empréstimo será muito importante para que ele ganhe confiança, experiência e ritmo de jogo. Tenho certeza de que voltará ao clube muito mais maduro e preparado", disse o diretor de futebol do São Paulo, Adalberto Baptista.

Henrique Miranda foi um dos jogadores afastados do elenco do São Paulo após a eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogador subiu ao profissional do clube em 2011 e disputou 11 partidas pela equipe.

O lateral-esquerdo, inclusive, vinha treinando no Figueirense nos últimos dias, mesmo antes do seu empréstimo ser oficializado. A contratação do jogador atende a um pedido do técnico Adilson Batista, que trabalhou com o lateral no São Paulo e atualmente comanda o time catarinense.