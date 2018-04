São Paulo empresta jovem atacante Mazola ao Paulista

"O Ricardo conversou comigo, falou que aqui eu teria poucas oportunidades. Lá no Paulista eu poderia jogar todos os jogos. Conversamos e ele achou melhor eu ir", explicou Mazola.

O atacante é uma das esperanças do São Paulo para as próximas temporadas. Assim, antes de acertar a negociação, a diretoria do clube do Morumbi renovou o contrato de Mazola por cinco anos.

"O Ricardo confia em mim. Estou treinando aqui com o pessoal do profissional há um ano. Treino com os melhores zagueiros do Brasil. Se dou trabalho aqui, acho que vai correr tudo bem lá", declarou.

O atacante atuou poucas vezes pelo São Paulo como profissional. Sua única partida como titular aconteceu justamente neste Campeonato Paulista, no empate com o Mirassol por 1 a 1.