São Paulo empresta lateral Lucas Farias para time português

Aos 21 anos, Lucas Farias ainda espera por uma oportunidade no elenco profissional do São Paulo, mas ainda não será esta temporada que isto acontecerá. Nesta quarta-feira, o Estoril, de Portugal, anunciou a contratação do jogador por empréstimo de um ano e meio. Assim, ele fica no litoral português até junho de 2017.

Lucas Farias era apontado como promessa na base do São Paulo, tendo defendido as seleções de base desde o sub-15 até o sub-21. Em 2013, foi titular do Brasil no Torneio de Toulon, num time que entre outros, tinha Lucão, João Schmidt, Dória e Ademilson, todos também ex ou atuais jogadores do São Paulo.

O lateral, entretanto, não vingou e, entre 2012 e 2014, não chegou a 10 jogos com a camisa do São Paulo. Depois, foi emprestado para o Boa (em 2014) e para o Náutico (em 2015). A expectativa é que ele possa repetir o que fez João Schmidt, que se destacou emprestado em Portugal, no Vitória de Setúbal, e agora está de volta ao elenco principal.

Dos jogadores que voltaram de empréstimo no fim do ano, o São Paulo já definiu o futuro do lateral-direito Luis Ricardo (foi novamente repassado ao Botafogo), do meia-atacante Roni (emprestado ao Ceará) e do lateral-direito Mateus Caramelo, que está treinando com o elenco. Seguem sem destino os laterais-esquerdos Thiago Carletto e Henrique Miranda e o volante Wellington, que está suspenso por doping.